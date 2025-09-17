El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reconquista

Manuel Barba

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

La Reconquista fue un proceso histórico complejo y prolongado de expansión territorial, repoblación y enfrentamiento intermitente entre los reinos cristianos del norte y los estados ... musulmanes de Al-Ándalus, que culminó con la integración de todo el territorio peninsular bajo soberanía cristiana en 1492. Es un pilar fundamental para entender la formación de España y Portugal, su cultura, su lengua y su idiosincrasia, pero debe entenderse en toda su complejidad. Se utiliza, frecuentemente, como un mito fundacional moderno para la España constitucional, proporcionando un relato épico de liberación, unidad y progreso que sirve para cohesionar y dar sentido al proyecto democrático.

