La Reconquista fue un proceso histórico complejo y prolongado de expansión territorial, repoblación y enfrentamiento intermitente entre los reinos cristianos del norte y los estados ... musulmanes de Al-Ándalus, que culminó con la integración de todo el territorio peninsular bajo soberanía cristiana en 1492. Es un pilar fundamental para entender la formación de España y Portugal, su cultura, su lengua y su idiosincrasia, pero debe entenderse en toda su complejidad. Se utiliza, frecuentemente, como un mito fundacional moderno para la España constitucional, proporcionando un relato épico de liberación, unidad y progreso que sirve para cohesionar y dar sentido al proyecto democrático.

La utilización del término y la narrativa de la «Reconquista» por parte de la derecha española actual es uno de los ejemplos más claros de batalla cultural y guerra de relatos en la política contemporánea para significar la recuperación de la esencia tradicional de España, la cual está siendo erosionada por el nuevo frente popular integrado por socialistas y nacionalistas vascos y catalanes. Se trata de ganar hegemonía cultural cambiando la forma en que la sociedad habla y piensa sobre estos temas. Veamos cómo se utiliza estratégicamente en diferentes frentes:

1.- La reconquista cultural e identitaria es el núcleo de su estrategia. Es necesario iniciar una «guerra cultural» contra los valores de la ideología de género, el globalismo y el separatismo. La primera por ser una doctrina que niega la naturaleza biológica del ser humano (la idea de que solo hay dos sexos), destruye la familia tradicional e impone una «dictadura» de lo políticamente correcto. El segundo por suponer una pérdida de la soberanía nacional, una debilitación de la cohesione social, la identidad nacional y los sistemas de bienestar mediante una inmigración masiva sin control y la imposición de una «cultura global» homogénea que diluye las tradiciones, lenguas, religiones e historias particulares de cada pueblo y nación. Esa batalla busca reconquistar las fronteras, el estado-nación y el lugar de España en el mundo.

Especial dedicación merece, por último, la batalla frente al separatismo catalán y vasco, considerando necesario recuperar la legua común de España, garantizando el derecho de los alumnos a recibir educación en castellano, un currículo educativo único estatal evitando que se manipulen los libros de texto para justificar el independentismo y aprobando leyes de libertad educativa que permitan a las familias ejercer el derecho a objetar frente a contenidos adoctrinadores. Se aboga por recuperar competencias transferidas a las autonomías, especialmente en educación, sanidad y orden público, la celebración de las fiestas nacionales para «recuperar» la simbología compartida y denunciar, a futuro evitar, el uso de fondos públicos para financiar entidades y asociaciones afines al independentismo.

2.- La educación como campo de batalla principal: el sistema educativo es el territorio clave que ha sido invadido por la ideología llamada «progresista», siendo fundamental luchar contra el adoctrinamiento progre en las aulas.

3.- La Reconquista Territorial y del Estado de Derecho. El independentismo secesionista vasco y catalán es el principal enemigo al que hay que derrotar para restaurar la unidad de España. Es necesario recentralizar, recuperando competencias estatales revertiendo el modelo autonómico. Por otro lado se considera esencial la depuración y el control de las instituciones democráticas, recuperando y garantizando la neutralidad de las instituciones del Estado, la ilegalización de partidos políticos que promuevan el secesionismo de partes del territorio nacional y una política de tolerancia cero mediante un código penal que recupere los delitos contra la constitución o desafíos a la autoridad del Estado, incluyendo a sus fuerzas y cuerpos de seguridad.

En definitiva, es un relato poderoso que moviliza a su base electoral mediante un relato que genera emociones intensas creando una agenda propia, una alternativa, un modelo de sociedad basado en valores naturales, nacionales y tradicionales.