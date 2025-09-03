Soberanía alimenticia

Voy a comprar, mi mujer me pide que le traiga unos espárragos y frutos del bosque. «Le voy a llevar unos grandes, de esos de ... Navarra», pienso mientras me dirijo a la estantería correspondiente; veo la marca que tengo en mi mente comprar 'Carretilla, espárragos blancos desde 1875, calidad extra', su mensaje publicitario en el envase. Uno de los valores del producto 'Lo auténtico' ya que 'lo de siempre... es lo que nos da confianza' explican. Llego a casa orgulloso de mi compra, ¡¡¡producto nacional en mi mesa, apoyo a la agricultura patria!!! Pero… ¿he leído bien el envase? No, mi mujer, sí: producto procedente de China, envasado en Navarra. Mi gozo en un pozo, Carretilla ha pasado a ser 'Caletilla'.

Bueno, pienso, seguro que los arándanos y las frambuesas sí son de aquí, error de nuevo, ¿procedencia? ¡¡¡Marruecos!!! Estimado lector, se me ha cortado la digestión y ni siquiera me he sentado a la mesa.

La crisis del coronavirus de Wuhan nos ofrece muchas y variadas enseñanzas: una de ellas, vinculada sin duda a la reflexión sobre la fragilidad de la naturaleza humana y la endeblez de nuestro modelo económico, es la importancia capital que el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) tienen en la vida de la especie humana; y en lo que nos corresponde, de los españoles. Sin abastecimiento en nuestros supermercados, y tras casi tres semanas de aislamiento forzoso, hubiera habido en España hambre, violencia y saqueos. Es la agricultura, y la crisis del coronavirus lo demuestra, un sector estratégico nacional como pocos.

La agricultura debe ser un sector estratégico también para la Unión Europea, y en especial, como he dicho en España. Asegurar un sector agrícola competitivo, moderno, innovador que sea capaz de responder a la creciente demanda de alimentos seguros y de calidad a la par que hace frente a la escasez de recursos, es un reto al que debemos hacer frente con todas las herramientas de las que disponemos, y nuestra herramienta más importante son las personas, los agricultores y ganaderos. La agricultura juega un papel fundamental en la protección del medio ambiente y en la seguridad alimentaria de España y Europa.

Es ampliamente admitido que los productos agrícolas europeos están sometidos a unos criterios de producción altamente exigentes, lo que aumenta los costes de producción para el agricultor y repercute en el precio; sobre todo si la Unión Europea mantiene su práctica de celebrar tratados comerciales omnicomprensivos y no sectoriales, como exige el sentido común. En muchas ocasiones, la agricultura y la ganadería son los sacrificados en acuerdos comerciales con terceros países que benefician a nuestra industria o nuestro sector de servicios, turístico o financiero. Pero más allá de las negociaciones de los tratados, la Administración tiene herramientas suficientes para impedir prácticas abusivas y fraudulentas, como la entrada en territorio español de producción extranjera que se etiqueta en España confundiendo al consumidor y aprovechándose del prestigio de nuestro sector primario para obtener pingües beneficios.

También las fronteras de España deben ser un muro infranqueable para el producto foráneo que no cumple las exigencias legales y técnicas que se exigen a nuestros productores; y en esa materia debe exigirse el ejercicio de las competencias soberanas de España en materia de severos y rigurosos controles de aduana,

Pero sobre todo, como consumidor, por favor, lea la etiqueta antes de comprar y elija producto de España.