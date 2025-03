El juego de las torres

Comenta Compartir

Leo en redes: «¿Pueden explicarme la expresión 'Para este viaje no hacen falta alforjas'? –«Es como si un amigo le pide que vaya a ayudarle ... en una obra doméstica y usted aparece allí con escalera, hormigonera y un martillo neumático para solo tener que colgar un cuadro»–, le contestan acertadamente. Algo así hemos vivido el jueves con la esperadísima reunión de Gijón al Norte, organismo este del que solo sabemos que existe cuando de año en año se reúne para acordar lo mismo que el anterior, pero con 10 o 100 millones más de presupuesto. Esperando expectantes al 'Señor del Ministerio' para que este no suelte «nada, es sólo para colgar este cuadro». En ese sentido, es de reseñar el positivismo de nuestra alcaldesa cada vez que se reúne con el 'Señor del Ministerio' aunque luego la realidad desinfle todos los globos. Lo mismo ocurre con otros que en cuanto ven mover una coma ya se atribuyen un trabajo que no existe. Por ahí colea la parálisis del soterramiento del vial de Jove o el desdoblamiento de la ronda entre Lloreda y Veriña. Se puede entender cierta alegría, pero no algarabía mientras esté el 'muerto' presente. En ese sentido, la vicealcaldesa es mucho más clara: «Hasta que no vea palas…».

Lo que ha ocurrido el 27 de marzo en Gijón parece un juego de entretenimiento de aquellos que estaban de moda hace años: Construye Roma. Podemos llamarlo 'El juego de las 12 torres', que consiste básicamente en mover las piezas del tablero de tal manera que hagan olvidar el objetivo real del plan de vías, las promesas electorales de un gran parque en el 'solarón' y se salve el proyecto especulativo constructivo cuyo único objetivo era conseguir recursos para pagar lo que costaba el plan de vías, por aquel entonces menos de la mitad de ahora. Esto de mover las torres lleva camino de 25 años –Gijón al Norte se constituyó en noviembre de 2002– y aún nadie ha sido capaz de resolverlo. Se tardó menos en encontrar 'la partícula de Dios' (el bosón de Higgs) que en resolver el tema ferroviario en Gijón. En eso sí que somos punteros. No hay obra que no tenga un retardo injustificado de años –depuradoras, pozos de tormentas, Cabueñes, ZALIA, accesos al Puerto, vías–. Y todo indica que es muy importante seguir manteniendo ese criterio. Después de años sin hablar de ello, viene el 'Señor del Ministerio' y nos dice que «esto pa octubre del 2026 puede que esté en marcha» y todos a dar palmas de felicidad sin preguntar nada más. ¿Cómo va el nuevo convenio? ¿Quién va a pagar el sobrecoste? ¿Recuerdan que derribar el puente costaba 10 millones hace 10 años y ahora ya va por 33? ¿Qué pasa con el plan especial si se modifica el existente? ¿De verdad no se puede hacer un parque como dios manda sin esa densidad de viviendas? ¿Cuántas viviendas públicas habrá en todo esto? Personalmente, tengo expectación por ver si logro, otros gijoneses no lo han logrado tras 25 años mirando, apoyarme en alguna valla de obra por Sanz Crespo y contemplar, absorto y maravillado, cómo una pala excavadora mete el 'cazu' (sin doble intención) en el 'solarón'.

