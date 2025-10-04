Vial de Jove, el menosprecio de un ministro

A raíz de la parálisis de la obra del vial soterrado por Jove aquel 20 de marzo de 2024, la exalcaldesa Ana González escribía un ... artículo 'Precio, aprecio y desprecio' que decía lo siguiente: «Las cuestiones sociales despreciadas en el informe ministerial justamente deberían ser las apreciadas. Un somero repaso a las mismas pone en primer lugar la salud».

Un año después de aquel 3 de octubre de 2024, cuando el ministerio cierra definitivamente la carpeta del vial de Jove y más de 500 noches después del 20 de marzo, seguimos esperando que Óscar Puente diga algo que no sea un chiste, que la consejería de Alejandro Calvo lance al menos una infografía que nos dé alegrías y que el gobierno local de Moriyón haga algo más que pasar la patata caliente al consejero del ramo. Porque lo que estamos viviendo en Gijón con este tema roza el esperpento.

1. Las primeras reacciones de los responsables políticos locales y regionales a la parálisis de una obra ya licitada fueron casi una declaración de guerra contra el ministro y su ministerio, pero apenas un mes después todas las aguas volvieron a su cauce y, lejos de movilizar a la sociedad, desde el Principado asumen hacer de bomberos apagafuegos y se ofrecen a estudiar un nuevo proyecto que se presentaría en breve a la sociedad y al ministerio, mientras el propio ministerio sigue con su vial en superficie por Jove. Es decir, el Principado asume un reto que no le corresponde y, además, sin contar con 'les perres' y el apoyo del ministerio.

2. Dice el Real Decreto 253/2024 de 12 de marzo sobre los cometidos del ministerio de transportes: Entre sus fines están garantizar una movilidad justa y sostenible, auspiciar el impulso de la movilidad sostenible, en su dimensión social, económica y medioambiental y proseguir en la transición hacia una movilidad sana, sistenible y segura. Eso es lo que el Ministerio tiene que garantizar en Gijón y no está haciendo.

3. El Puerto, el centro del problema en todo esto, sigue metiendo todo tipo de empresas, más minerales y más 'mierda' en sus terrenos sin tener en cuenta lo que esto supone para la salud y la seguridad de los vecinos y vecinas de la zona.

4. La alcaldesa, Carmen Moriyón, segunda en la Autoridad Portuaria, llega a decir que desde el Puerto le han dicho que no hay camiones con mercancías peligrosas pasando por la avenida Príncipe de Asturias dando por buenos unos datos falsos y olvidando que los vecinos llevan años denunciando todo lo contrario.

5. A todo esto se suma que hace apenas una semana, la Concejalía de Medioambiente activaba, una vez más, el nivel 1 del protocolo anticontaminación en la zona Oeste, en base a mediciones altas de contaminantes, pero sin prohibir los camiones que circulan por la zona y sin saber qué intervenciones hay en las industrias emisoras.

6. Por si faltara algo, el concejal de Movilidad y de Tráfico (o viceversa) renuncia a ayudas al transporte público mientras pasen camiones por el Oeste, lo que lleva todo esto a un círculo vicioso casi esperpéntico.

Y en eso estamos un año y más de 500 noches después, sin nada en las manos, solo humo real y figurado. Se preguntaba Ana González en aquel artículo: «¿Al final de qué estamos hablando más que de salud y de mitigar la contaminación atmosférica y acústica en la ciudad?».

Y es cierto porque pasado todo un año sin hacer nada, en realidad hablamos de más de 30 años esperando por esta obra, seguimos con el mismo problema socioambiental y de salud en un entorno ya muy castigado por la contaminación industrial y la movilidad. Los datos que se conocen no dan lugar a dudas: El oeste de Gijón tiene tasas muy altas de enfermedades respiratorias y tumorales derivadas, en parte importante, del modelo industrial cercano y de lo que respiramos. Estar a la cabeza en Europa en esto no es para tirar violadores ni para dejar que pase más tiempo. Así que es el momento de preguntarnos tras pasar un año, otro año: ¿El nuevo acceso 'pa cuando'?

¿Seremos capaces de pegar un 'puñetazo', de movilizarnos?