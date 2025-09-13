Netanyahu y el antisemitismo

Desde hace tiempo, la Relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, pide a todos los países que suspendan todo tipo de relaciones con Israel. ... Además, la Corte Internacional de Justicia solicitó en julio de 2024 a los Estados que impidan «relaciones comerciales y de inversión» que contribuyan a la ocupación israelí, y así lo aprobó la Asamblea de la ONU. Ante ello, hay que tener en cuenta que el Estado israelí es el máximo impulsor de la ocupación de territorio palestino.

Las medidas anunciadas por el Gobierno español legan tras veintitrés meses de genocidio –visto y conocido en tiempo real– y tras muchos años de ocupación ilegal y de apartheid contra la población palestina.

Palestina, particularmente en Gaza, sigue siendo sistemáticamente bombardeada, encerrada en espacios cada vez mas reducidos y cambiantes, y con una sistemática carencia de agua y alimentos básicos que generan una hambruna de toda la población, pero especialmente de los niños y personas enfermas. Son especialmente condenables los ataques que Israel ha realizado a dispositivos, personal sanitario y pacientes. El genocidio ha cruzado esa linea roja de asesinar a personal humanitario, servicios sanitarios, pacientes en instalaciones sanitarias, y periodistas ¿Cómo se puede entender que el alcalde de Madrid diga que en Gaza no se da un genocidio?

Estos días una flotilla de decenas de barcos con ayuda humanitaria para Gaza está siendo atacada por distintos medios en aguas internacionales e impidiendo que puedan llevar a Gaza la ayuda acumulada por muchas personas y colectivos de diversos países. Israel opera sin ley, consciente de su impunidad por el apoyo siniestro de Donald Trump, y algunos gobiernos europeos.

Otro de los asuntos que ha generado protestas y movilización en España es la presencia de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España, donde no se sancionó a los responsables de admitir la participación de israelíes animados por Netanyahu y su gobierno, y sin embargo se sancionó a manifestantes en contra de ciclistas con los símbolos de Israel.

Resulta cuestionable la participación de Israel en competiciones deportivas europeas, en eventos culturales, como los concursos europeos, como Eurovisión, de artistas representando a cada país, en los que no se incluye Rusia, pero si a Israel, que no es país europeo y está judicialmente declarado como genocida. El Gobierno español debería contar entre las medidas contra el régimen israelí sanciones en este sentido, y la posibilidad de ausentarse de concursos o competiciones en caso de que no se suspenda la participación de Israel en ellos.

Ante esta postura del gobierno español que se corresponde con las resoluciones de Naciones Unidas, y de las mas altas instancias judiciales internacionales, resulta paradójico que Netanyahu, un personaje con imputaciones por corrupción en su país de las que se va librando mientras sea jefe de gobierno y dure la guerra, acuse al gobierno español de antisemita. Ser antisionista, es decir critico con la idea sionista, no judía, de ultra nacionalismo excluyente, es recurrir a las esencias mas válidas del judaísmo de los profetas, y del judaísmo de los rabinos mas representativos, de un judaísmo que practica la misericordia, la acogida al huérfano y al extranjero, y que hace de la paz la seña de identidad.