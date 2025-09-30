El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar Meana

Palestina ocupada

Trump y Netanyahu han puesto su plan encima de la mesa para que no sea aceptado. Si eso ocurre, lo agitarán como una nueva excusa para proseguir con el genocidio, con la limpieza étnica y el exterminio

Manuel García Fonseca

Manuel García Fonseca

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:34

En 1947, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó un plan de partición en Oriente Próximo: en él asignaba el 54% del territorio a un Estado ... judío y el resto a un Estado palestino, con Jerusalén como enclave internacional. El reparto contemplado por la ONU perjudicaba notablemente a la población indígena, pues dos tercios de la población total era musulmana, con 1.300.000 palestinos y sólo 600.000 judíos. Aun así, Israel no se conformó. A través del Plan Dalet –trazado en marzo de 1948 y ampliamente documentado por el historiador israelí Ilan Pappé, quien desmonta lo que él llama los mitos de Israel, e informa de cómo las organizaciones armadas sionistas impulsaron una limpieza étnica con masacres y expulsiones de población palestina–, en solo seis meses, el recién fundado Ejército israelí impulsó el desplazamiento forzado de 750.000 personas palestinas (que nunca pudieron regresar a sus casas) y ocuparon un 24% más de territorio, hasta hacerse con el 78%. Es lo que los palestinos llaman la Nakba, el 'desastre'.

Palestina ocupada