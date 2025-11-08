Riesgo y ventura

Las licitaciones es la forma que tienen las Administraciones Públicas para adquirir bienes, servicios y obras para satisfacer el interés general, pero ¿cómo y quién ... articula y garantiza que los recursos públicos se gastan con eficiencia, equidad y transparencia? La contratación pública aborda esta compleja cuestión, ubicada dentro del derecho administrativo.

Julio Iglesias nos sorprendió en 1995 cuando en la gala de Nochevieja hizo su felicitación para el año nuevo: «Estar juntos más que nunca, un buen derecho administrativo, importantísimo, y mucha felicidad en las familias». Y después le plantó un beso a Ana Obregón. No fue una broma de los guionistas porque nuestro latin lover estudió –y acabó– Derecho, luego conoce la relevancia de esta rama jurídica. No sólo se ha corrido juergas y aventuras.

Hay diferentes actores en la contratación pública, cada cual con sus objetivos no siempre coincidentes o alineados. Los políticos electos y los altos cargos establecen las prioridades, marcando las líneas maestras que consideran fundamentales para la sociedad que administran; quieren hacer las cosas lo más pronto posible. Los funcionarios transforman esos deseos en proyectos mediante las licitaciones, es decir, procedimientos que aseguran que las empresas tengan igualdad de oportunidades y que se escoge la mejor oferta (mayor relación calidad-precio). Las empresas y los autónomos materializan los proyectos; quieren hacer las cosas obteniendo un lucro económico. Después están los interventores y auditores de los órganos de control (Intervención General o Tribunales de Cuentas) que comprueban que los funcionarios han cumplido la legalidad (tarea objetiva) y también analizan si el gasto ha sido eficiente (tarea más subjetiva y difícil de realizar).

La sociedad civil y los periodistas tratan de vigilar a los anteriores actores, poniendo el foco mediático en proyectos controvertidos o problemáticos e, incluso, denunciando casos de corrupción. Es posible crear herramientas informáticas que afloren irregularidades en las licitaciones gracias a la información publicada (cada vez más por las leyes de transparencia) y al uso de las modernas tecnologías digitales. La Policía, Guardia Civil, fiscales y jueces son los que persiguen y encausan los casos de fraude y corrupción. Porque no sólo de pan vive el hombre, también de chistorras. Por último, los beneficiarios de los proyectos realizados –directa o indirectamente— son los ciudadanos, pagando toda la fiesta con sus impuestos, que no es poco.

Hay dos conceptos relevantes en la contratación pública. Uno es, como decíamos al comienzo, «satisfacer el interés general», es decir, que las decisiones del gasto deben responder a las necesidades de la sociedad, no a intereses particulares. Pero este noble principio es ambiguo –concepto jurídico indeterminado– y es susceptible de interpretación y manipulación por parte de los dirigentes políticos. El segundo es «el riesgo y ventura del contratista», bella forma poética que evoca los peligros inherentes a la actividad del empresario, sin que pueda reclamar compensaciones por las dificultades surgidas durante la ejecución del contrato y evitando así que la Administración cargue con los sobrecostes de un mal desempeño empresarial.

La excesiva burocracia y normativa legal no solo ralentiza los tiempos para licitar y ejecutar los proyectos, sino que también los encarecen. Se ilustra esta cruda realidad con tres ejemplos. Desde hace un año, las sociedades de 50 o más trabajadores deben tener inscrito su plan de igualdad de género en el registro laboral para poder presentarse a licitaciones. Recientemente se licitó un voluminoso contrato para la ciberseguridad del Estado y la empresa con mayor puntuación fue excluida, ganando la segunda clasificada a pesar de que su oferta era 8 millones de euros más cara. La razón fue que la primera clasificada no tenía el plan de igualdad y la cual, para más inri, era una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por 3 sociedades donde sólo le faltaba el plan a una. Este pequeño incumplimiento legal lo buscó y denunció la empresa rival para así poder ganar, no lo encontró previamente la Administración. Por tanto, contemplamos cómo los grandes contratistas están utilizando la desmedida regulación para su interés particular, buscando el resquicio jurídico para ganar grandes contratos. ¿No basta la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos para proteger los derechos laborales? ¿Necesitamos planes de todo pelaje que nos ocasionan artificiales sobrecostes económicos? Con esos 8 millones de ahorro se podrían haber realizado bastantes proyectos para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El segundo ejemplo es el incentivo que tienen las Administraciones para gastar completamente su presupuesto anual. Los departamentos quieren ejecutarlo todo, aunque no haya necesidades reales, porque no pueden trasladar el dinero sin gastar al siguiente año. Este modus operandi puede generar decisiones precipitadas y cortoplacistas. Es decir, no tienen incentivos a ahorrar si la realidad cambia con respecto a lo planificado.

El tercer ejemplo es la dificultad generalmente en prorrogar contratos aun cuando las partes hayan quedado muy satisfechas. La normativa exige que las prórrogas estén descritas en los pliegos, al comienzo de la licitación. Si no están, aunque el servicio haya finalizado exitosamente, se debe licitar un nuevo contrato que lo continue (como canta Julio: al final las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual…). La nueva licitación, que suele tardar bastante tiempo en adjudicarse, puede ocasionar que se rompa la continuidad del servicio o que gane un aventurero sin la experiencia acumulada ni buen hacer del primer contratista. Sin embargo, extender un contrato también tiene peligros e desventajas como veremos.

¿Por qué se endureció la Ley de contratos? Entre otras razones, por los tristemente famosos «modificados» que tanto pervirtió la obra pública cuando España construía a todo trapo en la primera década del siglo. Modificar un contrato era beneficioso para el contratista al adjudicarse la obra directamente a él, a dedo, sin la libre competencia que existe mediante una licitación. En 2011 se cambió la Ley y se redujo mucho la posibilidad de modificaciones contractuales. Recientemente ha sido noticia el peaje de la autopista del Huerna al declarar la Comisión Europea que su prórroga hasta el 2050 sería ilegal por haberse introducido una importante modificación del contrato en el 2000: se aumentó la duración de la concesión de 46 a 75 años.

Si se flexibiliza la Ley se cometen abusos y si se endurece provoca rigidez, ineficiencias y sobrecostes. No hay soluciones mágicas que resuelvan todos los inconvenientes en la compra pública y que lidie con las ambiciones y contradicciones humanas (soy un truhan, soy un señor). Las Directivas de contratación de la UE están actualmente en proceso de revisión, vigentes desde 2014 y que España debe cumplir. La Comisión ha detectado que no ha mejorado suficientemente la claridad jurídica ni la flexibilidad, que persisten riesgos de corrupción, falta de competencia, etc. El año que viene se prevé una reforma orientada a la simplificación, digitalización, sostenibilidad y apoyo a las pymes. Son hechos reconocidos y que sufren a diario las empresas y Administraciones. Hay un famoso meme de Julio con su expresión pícara apuntado con el dedo que dice ¡y lo sabes! ¿Nuestros legisladores europeos y españoles serán capaces de modernizar y mejorar la Ley?