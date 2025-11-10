El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Servicio de Urgencias del Hospital Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. J. C. Román

La IA en el triaje de urgencias

Su uso debe verse como una herramienta de apoyo que ayude a los profesionales a tomar decisiones más rápidas y seguras, pero la última palabra siempre la tiene un ser humano

Marcos Mateo

Director de la Unidad de Salud de Treelogic

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:21

Comenta

Cuando llegamos a un servicio de urgencias, el primer proceso asistencial que nos encontramos es el triaje, mediante el cual el personal sanitario decide el ... grado de urgencia del paciente y qué pacientes necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar para ser atendidos en caso de saturación del servicio. Este trabajo es crucial: de él depende que los casos más graves reciban atención rápida y que el flujo de pacientes sea eficiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  4. 4

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  5. 5 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9

    Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas
  10. 10 Nuevo avance contra el cáncer: investigadores asturianos identifican una diana terapéutica para tratar tumores de cabeza y cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La IA en el triaje de urgencias

La IA en el triaje de urgencias