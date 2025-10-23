El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El vial resucitado

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Los vecinos de la zona oeste, al menos los que residen en La Calzada y no se resignan a coexistir de por vida con el ... tráfico pesado que circula cada día por Cuatro Caminos, llevan semanas meditando si vuelven a salir a la calle y a enarbolar las pancartas para protestar por el ultraje ministerial a los gijoneses cometido con el vial de Jove. El primer aniversario de aquella sonora bofetada –como titulamos en este periódico en referencia a aquel monumental fiasco– volvió a traer a la memoria de muchos como el ministro tuitero , tras cancelarse el contrato para el vial soterrado por Jove, se comprometió con el presidente del Principado a que se seguirían invirtiendo en Gijón las partidas presupuestarias reservadas para el vial interruptus de Jove.

