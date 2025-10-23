El vial resucitado

Comenta Compartir

Los vecinos de la zona oeste, al menos los que residen en La Calzada y no se resignan a coexistir de por vida con el ... tráfico pesado que circula cada día por Cuatro Caminos, llevan semanas meditando si vuelven a salir a la calle y a enarbolar las pancartas para protestar por el ultraje ministerial a los gijoneses cometido con el vial de Jove. El primer aniversario de aquella sonora bofetada –como titulamos en este periódico en referencia a aquel monumental fiasco– volvió a traer a la memoria de muchos como el ministro tuitero , tras cancelarse el contrato para el vial soterrado por Jove, se comprometió con el presidente del Principado a que se seguirían invirtiendo en Gijón las partidas presupuestarias reservadas para el vial interruptus de Jove.

Un año después el Ejecutivo central lo que ha hecho es derivar a otras obras españolas la inversión que tenía prevista para el vial de Jove. Y en lo inmediato el Ministerio de Transportes proyectos maduros ni contratos en Gijón a los que resarcir con esos casi 300 millones de euros que se evaporaron y que sirvieron de reclamo electoral en las últimas elecciones. Lo que se les ofrece ahora los vecinos es el arranque de la tramitación desde cero con un estudio de viabilidad para una variante resucitada de vial por Aboño muñida durante el último año por técnicos del Principado. Ahora solo falta el acto de fe para creer que esto y la humanización de Príncipe de Asturias van a salir adelante. Igualito que con el plan de vías y el metrotrén.

