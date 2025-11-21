El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

50 años y un día

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Entiendo que a estas alturas de la película ya tendrán claro que «Franco ha muerto». Hoy hace 50 años y un día. Entre repasos al ... NODO, recuerdos de la Transición y reportajes de Torcuato Fernández-Miranda, que además de la avenida que nos lleva a El Molinón, fue un personaje clave en la historia de nuestra democracia, en EL COMERCIO se nos ocurrió sacar una cámara a la calle, al centro de Gijón por más señas, para ver qué sabemos de esas instituciones que nos costó más de cuarenta años con bastantes más sombras que luces tener. El resultado es revelador: desde quien piensa que el presidente del Principado es un Borbón, pasando por una mayoría que desconoce quién o a qué partido pertenece el líder de la oposición y hasta lo tal vez más sorprendente: prácticamente nadie es capaz de nombrar a una sola política asturiana. Está claro que la gente, las personas, los votantes, viven (vivimos) al margen de las instituciones, pero son esas instituciones en las que se fundamenta la democracia. Si queremos buscar culpas, que siempre es más rápido que dar con soluciones, es muy probable que haya que repartirlas. En unos por olvidarse demasiadas veces de por y para quien gobiernan, y no hace falta llegar al extremo de irse al Penta a por la 'mordida de ayer', y a todos por ir día a día apuntalando una sociedad que ignora, presume de ignorar y premia la ignorancia mientras poco a poco olvida que el conocimiento es lo único que nos hace libres, que para eso ya está la IA. Ay.

elcomercio 50 años y un día