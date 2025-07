En Barcelona y Torre Pacheco

Dicen los científicos, o por lo menos algunos, que las casualidades no existen, que todo son patrones repetidos. Vale. A lo mejor es por eso ... la coincidencia en el tiempo de la que se ha liado en Torre Pacheco y la firma de lo que eufemísticamente se llama 'financiación singular' de Cataluña. En Murcia la derecha más tramontana llama a «dar caza al moro» mientras unos kilómetros más arriba, en Barcelona, la izquierda más progresista firma que la Generalitat gestione el 100% de los impuestos del Estado. Al final a unos y a otros solo les mueve una cosa y se llama egoísmo de toda la vida, aunque ahora se maneje mucho más lo de la 'falta de empatía'. Cuando dejamos de ver al semejante como eso, semejante, podemos justificar prácticamente cualquier cosa. Por eso el emigrante es el culpable de todos los males de España para algunos y por eso 'Espanya ens roba' para los otros.

La solución al problema de la emigración no existirá con buenismo ni con fronteras abiertas, más quisiéramos, pero tampoco tratando a personas como cabezas de ganado. Tan seguro como que el ardor nacionalista catalán, su sentimiento de pertenencia, no es por amor sino por dinero. La cosa es que lo quieran o no unos y otros estamos condenados a entendernos. Como diría el maestro, 'nos sobran los motivos'. Y ya de si el órdago de Barbón a Pedro Sánchez va de farol o no hablamos otro día que es julio y tocan vacaciones. Sean felices.