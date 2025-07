Cabueñes y la relatividad

Comenta Compartir

El tiempo es relativo. Ya lo teorizó Einstein y no vamos ahora a llevarle la contraria. Mis hijos, sin ir más lejos, califican de eternidad ... cualquier cosa que se prolongue por más de 30 segundos. En el polo opuesto, la sacrosanta Administración, así, con mayúscula y en general, donde el tiempo no es que sea relativo, es que a veces se torna circular y otras directamente se detiene. Eso siempre que sea la Administración el objeto de los tiempos, claro. Si es el administrado, o sea, usted y yo, ya no tanto. Pero al lío, que venía todo esto por el Hospital de Cabueñes y su obra de ampliación. Nos anuncia ahora el Principado, previo redoble de tambores, que la redacción del nuevo proyecto se va a realizar «de manera inmediata». Ok, si no fuera porque la obra lleva parada desde el 24 de enero. Medio añazo en el limbo y lo que queda, tempus fugit, que la 'inmediatez' también es relativa y bien sabemos que desde la redacción de un proyecto hasta su ejecución pueden pasar 30 años: pregúntenle a la Variante de Pajares. O más: hablen con el difunto Vial de Jove. El plan de ampliación «definitivo» de Cabueñes se anunció en noviembre de 2015, la presentación oficial fue en 2017, en octubre de 2021 se aprobaron 45 millones de presupuesto, en noviembre la adjucación quedó desierta, en marzo de 2022 por fin se adjudicó por 79 millones y en aquel septiembre se puso la primera piedra. Hasta hoy. Tiene esta obra más aguante que Pedro Sánchez en el Gobierno. Y mira que eso es decir.

