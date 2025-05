Claudia, Floro y Ozores

Comenta Compartir

Entraba Claudia, gafas de sol, pañuelo y prisas, en los juzgados de Gijón cuando llegaba a las redacciones de toda España la noticia de la ... muerte de Mariano Ozores y la cosa parecía convertirse, sin querer, en homenaje póstumo, en encarnación de la España más cañí y se diría que trasnochada si no fuera porque Claudia entraba a declarar por videoconferencia en el caso Koldo, porque la chavala, exmiss Asturias 2017, tenía que explicarle al juez instructor qué hacía ella en Logirail, filial de Renfe. Claudia es la del ya famoso guasap de Ábalos al asesor-conseguidor-hombre-para-todo, un puñado de palabras, una pregunta y su respuesta que resumen el mundo, o así: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?» «Lo arreglo». Para que añadir una coma si lo que apetece es hacerse una camiseta. Ya de tarde, pero el mismo día, Floro anunciaba que se iba. El 'número 1' de la lista del PSOE gijonés, el hombre bueno que no era político y ganó unas elecciones pero no pudo ganar una Alcaldía, hacía mutis por el foro, con perdón, seguramente cansado aunque, como suele suceder en estos casos, «por motivos personales». Y tampoco tiene nada que ver y también es casualidad, pero a veces el karma se pone gracioso y lo mezcla todo y la realidad se empeña en superar a la ficción y en escribir ella sola un guión que Mariano Ozores hubiera firmado y rematado como solo él sabía hacerlo: «No, hija, no». Pues eso.

