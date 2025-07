Comenta Compartir

La contradición es probablemente y junto con el instinto de supervivencia la condición más humana que existe, más incluso que la crueldad o la envidia. ... Le pasa lo mismo a la realidad, que se empeña en contradecirse. Por eso un día maldecimos por el enésimo crimen machista, ese que le costó la vida en Laviana a Lola, en su propia cama y a manos (hachazos y cuchilladas por evitar el eufemismo) de su marido, y al día siguiente Asturias se viste de fiesta porque arriba el 'Juan Sebastián de Elcano' con la Princesa de Asturias a bordo. Festejar, esto y lo que sea, es sano y debe ser incluso obligatorio, pero no puede hacernos olvidar que en la puerta de al lado de nuestra casa hay vidas que no merecen ese nombre y personas que tampoco. Que el acusado por asesinar, descuartizar y tirar a un cubo de la basura a Susana en Gijón estuviera en la calle, que ella acabase de semejante manera, va más allá de la maldad del sujeto o de sus problemas mentales. Es sencillamente culpa de todos y todas, culpa del sistema. No puede ser que un tipo repetidamente acusado de lo mismo, alguien que, como se ha visto, es un peligro para la sociedad, campe a sus anchas entrando y saliendo de comisaría o de la cárcel, porque a lo mejor donde tenía que estar es en un psiquiátrico. Encerrado en cualquier caso. Tampoco que crezca el número de chavales que niegan la violencia machista mientras Lola, Susana y otras 20 mujeres, 20 solo en lo que va de año en España, ya no están aquí para decir 'basta'.

