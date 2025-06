Te lo dije y lo sabía

En política, como en el amor y en la guerra, solo hay algo peor que un 'te lo dije' y es un 'eso ya lo ... sabía yo', el primero por innecesario y el segundo porque, si lo sabías, a lo mejor tenías que, como mínimo, haberlo comentado, o, ya metidos en gastos, haber hecho algo para solucionarlo, vida. Lo digo así, en modo caja de supermercado, porque ahí es donde sucede la realidad y no en el patio en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados. Patio en genérico, no de colegio, porque en los recreos todavía hay esperanza en el género humano y lo que allí sucede es cosa seria e importante: el juego y la risa lo son siempre. Los niños, también.

El 'eso ya lo sabía yo' es peor que el 'no sabía nada', tan de moda últimamente, o el 'y tú más', ese que lleva en el candelero tanto que no se sabe cómo resiste, pero no solo sigue inexplicablemente ahí, como los vaqueros, sino que alcanza a diario cotas cada vez más memorables. Ni Cervantes aguantó mejor al paso del tiempo.

En resumen y por no aburrir , si el otrora santo Cerdán, con perdón por el pésimo juego de palabras, acosaba a compañeras, a lo mejor habría que haberlo comentado antes, especialmente si quienes dicen ahora que lo sabían tienen o tenían cargos públicos. Le pasa al feminismo lo que a casi todo, que no se dice, se hace. Y ya lo de las actrices porno si eso lo dejamos para otro día, que con tanto lugar común se me acaba la columna. Ojiplática me hallo. Como todos. Y todas.