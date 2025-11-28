El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El dragón de la burocracia

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Mael luchó contra un dragón llamado 'Meningoco' y ganó, vaya si lo hizo. Lo cuenta él mismo a quien quiera escucharle sin un atisbo de ... pena y con todo el desparpajo de sus tres años mientras juega con sus muñecos o se come un plato de arroz, él solito, aunque no con sus propias manos, porque Mael las perdió, igual que sus pies, en la terrible batalla que libró hace apenas unos meses. Mael es un héroe sin paliativos, el paradigma de eso tan antiguo como el mismísimo mundo que ahora se llama resiliencia, un superviviente nato capaz de reir y contagiar su alegría; de ser, lo mejor que puede ser un niño: un niño normal. Pero para eso Mael necesita ayuda, la necesitan sus padres, que por si no tuvieran suficiente con haber vivido en un infierno mientras su hijo se debatía entre la vida y la muerte, lo hacen desde entonces sumidos en un mar de burocracia. Los procedimientos de dependencia y discapacidad se retrasan y el pequeño aún espera para incorporarse al colegio. Tenía plaza en el centro público más cercano a su casa y tenía diversas ayudas concedidas, pero ahora, como se tiene que cambiar porque necesita un colegio adaptado y ese solo está a varios kilómetros de su casa, les piden que renuncien a esas ayudas. Tampoco parece estar garantizado un auxiliar del apoyo. Es el procedimiento. Un procedimiento que no incluye las tres únicas cosas que pide esta familia gijonesa: «Humanidad, sentido común y dignidad». Pues eso.

