El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Entender el fuego

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Escuchar a Noemí Pinilla es un bálsamo, un tablón de esperanza flotando en medio de tanta agua sucia. Oirle decir que la «curiosidad es un ... impulso inagotable», que «una pregunta sin resolver te lleva a cualquier parte», que todo empezó «no cuando encendimos el fuego, sino cuando lo entendimos» reconcilia con un mundo de mal en peor, aunque hoy podamos celebrar (puede que no sea la palabra) el principio del fin de la injusta matanza de Gaza, porque las matanzas de inocentes siempre lo son mientras nos líamos con si es o no genocidio. Ese conocimiento que transforma, del que hablaba Noemí Pinilla el miércoles sobre el escenario del Jovellanos justo después de recoger el Premio EL COMERCIO de Ciencia de este año, es justo lo contrario a tanta barbarie. Sostiene Pinilla, astrofísica, doctora en Ciencias del Cosmos, investigadora de la Nasa de vuelta en la Universidad de Oviedo, que invertir en conocimiento «no es un lujo sino una inversión esencial», esa que necesitamos para avanzar como sociedad, y que ese conocimiento «se cocina a fuego lento» y no a golpe de tuit, ni de ocurrencia, ni de 'frases de taza', que diría el inconmesurable Luis Zahera en su papel de veterinario cínico y filósofo en 'Animal', una serie que hay que ver, por cierto. Me quedo con Noemí Pinilla y con las millones de 'noemíspininillas' del mundo. Puede que todavía haya esperanza. A lo mejor me hago una taza y todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  7. 7 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Entender el fuego