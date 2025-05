Comenta Compartir

Nadie que en los 90 viviera en este mundo desconoce la anécdota de Paco Umbral, aquel maravilloso arrebato nocturno frente a una atónita Mercedes Milá ... porque él había ido a hablar de su libro. Me pilló la cosa sola delante de la tele, mientras el resto del piso de estudiantes dormía, y me sentí como Dominguín cuando aquello con Ava Gadner. Pero entonces no teníamos la vida en la calle, como bien resume mi madre lo del fenómeno de internet, aunque EL COMERCIO, ojo, ya subiese sus noticias, que para eso fuimos los primeros de España. Valga todo este rollo como disculpa, porque voy a hablarles de mi libro. O de mi apagón. Y les diré que en mi casa lo del lunes nos pilló entrenados. Una semana antes, un estupendo malentendido entre E-Redes y Total Energies nos dejó sumidos en la oscuridad cuando un operario de una subcontrata de no sé cuál de ellas tuvo a bien personarse frente a la puerta del domicilio y, sin previo ni posterior aviso, desconectó el suministro. En mi casa seguimos como el Gobierno, buscando culpable. De la odisea de dos días, no diez horas, pese que a los diez minutos ya se supo (y reconocieron las eléctricas, suministradora y comercializadora) que se trataba de un error, no les cuento porque ya lo saben: ni agua caliente, ni cocina, toda la nevera en la basura... y hasta imposible escapar porque tampoco abría el portón del garaje ni subían las persianas. Sólo me queda una pregunta común a los dos apagones: ¿Por qué se llama fallo del sistema si en castellano tenemos la palabra 'incompetencia'?

