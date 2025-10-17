Comenta Compartir

Viene estupor del latín (stupor-stuporis) y significa «asombro, pasmo». O eso dice la Real Academia de la Lengua Española, que limpia, fija y da ... esplendor para todos menos para el poeta García Montero, pero esa es otra historia, 'aunque tú no lo sepas'. O sabiéndolo. Es bonita la palabra 'estupor', puede que un poco decimonónica, como para pronunciarla agarrando un pañuelito con puntillas acercándolo a la nariz con cara de Emma Bobary, o sea, de tonta. Estupor dice el juez que le causa que Ábalos siga siendo (y cobrando como) diputado a pesar de los «consistentes indicios» de «graves delitos» que pesan contra él, vinculados, además o para más inri, ya metidos en arcaísmos, «estrechamente vinculados con su función pública». El Congreso de los Diputados, o su presidenta más bien, ya ha salido al paso. Acusa Francina Armengol al señor magistrado, que se apellida Puente pero no se llama Óscar, de «injerencias». Resulta que como la cosa está en fase de 'presunción de inocencia', Ábalos puede seguir siendo diputado (entre 56.000 y 100.000 euros al año depende de si trabajan poco o mucho, en su caso 5.581,90 mensuales con dos paguitas -o pagazas- extra). Porque es legal. Estupendo. Me declaro igualmente estupefacta y me pregunto si opinar, que es lo que hace el juez en esa «coda final» que añade a su auto, es ahora sinónimo de 'interferir'. Y mientras doy y no con la respuesta, aprovecho que me queda una línea para acabar: ¡No al peaje del Huerna!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión