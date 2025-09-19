Los que importan

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Mientras andamos preocupados, con razón, por que el atraco del Huerna se perpetúe hasta 2050, los huevos para hacer tortilla hayan subido un 70% y ... nuestro campo vaya a afrontar el enésimo recorte en Bruselas, miles de cadáveres se pudren bajo los escombros en Gaza y otros miles lo hacen al aire libre porque ya no tienen ni donde meterlos. Entre los restos hay niños como nuestros niños, abuelos como nuestros abuelos, personas como usted y como yo que no se merecen el bochornoso espectáculo de la política española, aunque ese sea el menor de sus problemas, porque en puridad les importa una mierda. Lo mismo que le importan los muertos al Gobierno israelí, y a Hamás, por supuestísimo. Lo mismo a quienes dicen que «en su opinión» no hay genocidio, como si las matanzas también fueran opinables, o que «si Israel pierde lo que está haciendo no nos damos cuenta del problema que tendríamos». Ya. Pero les importan lo mismo también a quienes se llenan la boca con la paralización de contratos antes de mirar si es posible paralizarlos o a quién perjudican de verdad, a los que montan investigaciones de la Fiscalía General del Estado, tan útiles como un DNI impreso en papel higiénico, o se lían a botellazos en la calle, como si no se pudiera protestar de otro modo. Occidente tiene la obligación de parar la barbarie y España de colocarse en «el lado bueno de la historia», pero vale ya de usar cadáveres como munición política. Los muertos no se lo merecen. Los vivos, los que quedan, muchísimo menos.

Espacios grises

