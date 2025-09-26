El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

La pancarta del Huerna

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Cuando se podía hablar (y escribir) sin ofender a colectivos de daminificados, se cometían un montón de tropelías, no digo yo que no, pero se ... pasaba un poco menos de miedo. Ahora que por la mínima te 'cancelan' hay que andarse con cuidado y olvidarse de dichos tan guapos como el «me gusta más que a un tonto una gorra de cuadros», por los tontos, por los de las gorras y por los de los cuadros. Hay que renovarse para no ofender y estoy pensando en cambiar la frase por «me gusta más que a un político una pancarta». Antes los políticos hacían y los que les pagamos el sueldo opinábamos, les criticábamos o les aplaudíamos. Pero entonces llegaron las redes sociales, el parecer sobre el ser... el fin de la civilización de Occidente, y los políticos, que no son más que un reflejo o una parte de todo lo demás, dejaron de darle tanta importancia a la acción y pasaron a dársela a eso que alguien bautizó 'el relato'. Y al relato le gusta una movilización más que a un tonto una gorra de cuadros, con perdón, que quería decir más que a un político una pancarta. El presidente del Principado llama a movilizarse por la supresión de la autopista del Huerna. Muy bien, si no fuera por que el interlocutor ante el que movilizarse vive en la Moncloa, o en el Ministerio de Transportes, que tanto da, y es de su mismo partido. Mucho más eficaz coger el coche, pagar el peaje y presentarse en Madrid. ¡Dónde va a parar! Pues a lo mejor en Pajares.

