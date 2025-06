Una peli de guerra

Comenta Compartir

El mundo no se merece un tipo como Donald Trump a los mandos y tampoco lo necesita. Los ademanes de estar manejando un rancho que ... dejan a los Dutton a la altura de 'La casa de la pradera', el lenguaje soez y primitivo de 'me hace feliz o no me hace', esa gorra hortera, ese pelo quemado... Todo eso es insignificante al lado del peligro real y del insulto a la democracia que supone que un tipo como Donald Trump le diga a un país libre lo que tiene que hacer y le amenace como amenazo yo a mis hijos cuando no quieren meterse en la bañera, pero mucho más groseramente. Que Trump ataque a España advirtiendo de una guerra comercial y con hacernos pagar «el doble» es más que un exabrupto, porque es directamente una injerencia, una suerte de golpe de estado diplomático sin ninguna diplomacia, dicho sea de paso. Otra cosa es que España se merezca que su presidente saque pecho de un acuerdo internacional que resultó ser inexistente y no se sonroje ni rectifique o que ese mismo presidente tenga socios (y socias) de Gobierno que llaman a la OTAN «organización terrorista». Ya no sé qué más falta. Bueno sí, que Felipe González diga que no va a votar al PSOE. Pues eso. De película.

