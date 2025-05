El pelo y el bonobús

Comenta Compartir

Como todo el mundo sabe a este lado de la terminal o directamente difunta civilización occidental, no hay método más infalible para saber si se ... acaba o no el invierno que consultar a la marmota de Punxsutawney, la indeletreable localidad de Pensilvania que suena al despertador de Bill Murray y sus excursionistas. El bueno de Bill vivió una jornada tras otra su particular día de la marmota, y nos marcó el camino a los gijoneses, que repetimos una y otra vez los rifirrafes del Ministerio de Transportes y nuestro Ayuntamiento. Sin vial de Jove, sin intermodal, sin... (no aburro más con la lista) le llega ahora el turno al billete del autobús. Resulta que EMTUSA va a subir sus tarifas a la módica cantidad del doble porque no cumplimos los requisitos de la zona de Bajas Emisiones de La Calzada. Todo ok si no fuera porque esos requisitos incluyen cobrar multas a los vecinos por contaminar cuando, gracias a la siempre eficaz gestión del ministerio en la ciudad, mil camiones, mil, siguen atravesando ese barrio que Puente y su equipo quieren convertir en paradigma de lo ecológico a golpe de bicicleta, seguramente por compensar. El Ayuntamiento dice que no, con toda lógica por otro lado. Lo malo es que el resultado es subvenciones al transporte, cero, y bonobús, redondeando, de 20 a 40 euros al mes de forma inmediata. O sea y resumiendo, volvemos a pagar los de siempre: usted y yo. A lo mejor es hora de dejar de tomarnos el pelo.

