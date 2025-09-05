Piñole, Xuan y el tiempo

Comenta Compartir

Le gustaba recordar a Xuan Bello que el tiempo tiene sus tiempos, le encantaba dar vueltas sobre su paso, sobre sus idas y sus venidas. ... Es curioso que hoy, a poco más de un mes de su ausencia, el poeta, el escritor, el tipo capaz de contener el universo en un pueblín perdido de Tineo, esté tan vivo. Ayer se inauguraba en Luarca La Favorita, que ya es su Favorita, un festival que lleva a la calle lo que soñó. Y el tiempo sigue dando vueltas, y la vida, que jamás permanece, continúa. El tiempo tiene sus tiempos, decía, y hay cosas que tienen que ser ahora, en este tiempo, remarcaba.

Diecisiete años hace que el Ayuntamiento de Gijón, en la Comisión del Museo Piñole, propuso trasladar la fabulosa herencia del pintor de la plaza de Europa a Cimadevilla porque el edificio, ese que veía don Nicanor desde su estudio, «no cumple con la normativa vigente de accesibilidad arquitectónica al carecer de ascensores y contar con un sistema de escaleras y una distribución de los espacios públicos que limitan el acceso a muchos discapacitados (entonces se decía así)». Perfecto. Tanto como que Gijón vaya a contar por fin con un gran museo en el casco urbano para sus colecciones. No creo que nadie discuta a estas alturas que Tabacalera es una buena decisión, lo que resulta cuando menos extraños son los tiempos. Ese meter la primera rascando la caja de cambios. Ese desmantelar un museo, que si lleva obsoleto al menos 17 años bien podría aguantar un poquito más hasta tener su nueva sede para trasladarlo. ¿Tan descabellado es pensar que el tiempo tiene sus tiempos? Ay, Xuan.

