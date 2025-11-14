De pisos y mareos

Comenta Compartir

Si usted es de los cada vez menos ciudadanos que además de eso son propietarios de una vivienda, acabará de recibir en su buzón una ... bonita receta de nombre IBI que sumar a los habituales y múltiples cargos y cargas para seguir prolongando esa cuesta que antes se llamaba de enero y ahora ocupa los doce meses. Se habrá rascado el bolsillo y habrá pagado, pero no se habrá quejado, o no debería hacerlo, porque la alternativa es bastante peor. La vivienda, ahora lo llaman 'solución habitacional', pero a mí me sigue gustando más lo del 'techo', es el principal problema de los españoles, asturianos incluidos, no faltaba más. Un problema que no se terminará jamás de solucionar si quienes tienen gestionarlo siguen, por ejemplo, pensando que el sector de la construcción es un nido de «usura y especulación». Y entrecomillo porque son palabras del consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico. Tampoco se soluciona si las administraciones son incapaces de ponerse de acuerdo entre sí cuando los partidos que las gobiernan son distintos. Bastaría sentarse, hablar y programar, en lugar de discutir a golpe de titular. No pasa nada por que el Plan Llave sea una iniciativa del 'enemigo', como tampoco pasa nada por que las nuevas viviendas de Peritos sean de 'los otros'. ¿Hay suelo y hay voluntad? Pues ya solo hace falta ponerse con los ladrillos, o con los paneles de última generación. La cosa es ponerse y dejar de marear. De marearnos. Gracias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión