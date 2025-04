Comenta Compartir

Nunca me gustó eso de elegir entre papá y mamá, pero entre Motos y Broncano me quedo con Broncano. Me hace más gracia, sin más. ... Otra cosa es que me parezca siquiera razonable que la tele pública, la que pagamos usted y yo, la que no tiene anuncios por orden gubernamental, pague a su productora 14 millones de euros por temporada. Y ojo que Broncano y su equipo hacen genial en pedirlos. Lo que no parece tan estupendo es tener una tele pública con un gasto de personal de 500 millones de euros anuales y subcontratar contenidos sin rubor. Pero lo de Broncano palidece al lado de los últimos fichajes de TVE, tanto que me da hasta apuro teclear aquí los nombres. Vale que no tenemos una BBC y vale que los documentales de La 2 están para echar la siesta, pero que con sus impuestos y con los míos se contrate a personajes como Belén Esteban y María Patiño mientras se nos llena la boca poniendo coto a las 'fake news' es para salir a la calle en manifestación. Decían ayer en la presentación del 'engendro' que habrá mucho «surrealismo». Y al menos la franqueza se agradece, porque no se me ocurre palabra que más se ajuste a los contenidos del nuevo programa estrella de la tele pública. No me extraña que Paca, nuestra Paca querida, haya optado por irse con Tola al más allá. En este cercado ya queda poco o nada por ver. Solo falta que la primera invitada sea 'la de Gijón', como se refiere el sumario del caso Koldo a la 'ex-lo-que-fuese' de Ábalos. Poco nos pasa. Ay.

