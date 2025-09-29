El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Puri

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

En la familia de EL COMERCIO no nacía un bebé hasta que Puri subía a Cabueñes, le daba una patada a la puerta de la ... habitación y le sacaba una foto al guaje, la primera. Todas tenemos como oro en paño esas imágenes y ninguna la llamó para avisar, seguramente porque no hacía falta. Porque cuando llamabas a Citoula porque había pasado algo y necesitábamos las imágenes o ya lo sabía o estaba allí. Porque ella siempre llegaba la primera. De tan puntual, solía aparecer incluso antes de tiempo en cualquier convocatoria, y pobre del convocante como se retrasase. Su voz cantarina, gallega galleguísima, su risa fácil y sonora, se tornaba en trueno, porque Puri era un trueno, con tan mala leche como buen corazón, tan profesional en lo suyo, tan segura de lo que hacía, que verla en acción era una suerte de máster en eso que de un tiempo a esta parte se llama fotoperiodismo.

elcomercio Puri