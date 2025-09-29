En la familia de EL COMERCIO no nacía un bebé hasta que Puri subía a Cabueñes, le daba una patada a la puerta de la ... habitación y le sacaba una foto al guaje, la primera. Todas tenemos como oro en paño esas imágenes y ninguna la llamó para avisar, seguramente porque no hacía falta. Porque cuando llamabas a Citoula porque había pasado algo y necesitábamos las imágenes o ya lo sabía o estaba allí. Porque ella siempre llegaba la primera. De tan puntual, solía aparecer incluso antes de tiempo en cualquier convocatoria, y pobre del convocante como se retrasase. Su voz cantarina, gallega galleguísima, su risa fácil y sonora, se tornaba en trueno, porque Puri era un trueno, con tan mala leche como buen corazón, tan profesional en lo suyo, tan segura de lo que hacía, que verla en acción era una suerte de máster en eso que de un tiempo a esta parte se llama fotoperiodismo.

Citoula era eso, una periodista con cámara. Bregada en barricadas de la Naval y conflictos de todo tipo, nada era más fácil que te tocase cubrir un suceso con ella, porque nadie como ella era capaz de ponerse en el lugar del otro, de respetar el dolor ajeno y, a la vez, volver con el trabajo hecho. Y tan bien hecho.

Sus retratos eran insuperables, sabía como nadie captar a quien tenía delante, relajarle con un par de chistes, dos comentarios probablemente maliciosos y siete u ocho tacos y sacarle todo lo mejor. Se acordará bien Paz Fernández Felgueroso, que siendo alcaldesa de Gijón, solía poner una única condición para sus entrevistas: «Vale, pero que venga Puri».

La última vez que la vi paseaba orgullosísima a sus nietas por el Muelle, del brazo, como siempre desde el día que se conocieron, de su inseparable Serafín. Igual de guindilla, igual de rápida, igual de fabulosa ejerciendo de abuela como cuando lo hacía de fotógrafa. Se despidió con una risotada, la misma que no deja de resonar hoy en las paredes de esta casa, donde la noticia de la muerte de Citoula, de Puri, nuestra Puri, nos ha dejado desolados. Te quedaba mucha guerra que dar, coño, compañera.