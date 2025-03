Comenta Compartir

Alejandro de Capadocia nació donde su propio nombre indica hace una pila de siglos y fue mártir en manos del Imperio Romano allá por el ... año doscientos y pico. Hoy es santo, y justo y precisamente ayer se celebraba su festividad. A San Alejandro de Capadocia habrá por tanto que encomendarse para el plan de vías de Gijón. Parece que se pone en marcha en verano del año próximo, que no el próximo verano. Eso se anunció ayer y solo cabe una mano santa para que esta vez sea verdad. Huelga recordar el rosario de incumplimientos, porque seguro que se lo sabe de memoria hasta el ministro de Transportes, y si no ya lo mira en Twitter, o en X, o en como quiera llamar a su particular Biblia digital. De nuevo hay imágenes virtuales de cómo quedará y otra vez hay apretones de manos y fotos sonrientes. Ahora hablamos de los primeros 53 millones, de eliminar el viaducto de Carlos Marx, de recolocar saneamientos, y luego ya vendrá la estación y después ya conectamos el metrotrén. Veinte años camino de treinta llevamos escuchándolo parecido, tantos como hace que se iba a licitar, verbo apocalíptico donde los haya, el vial de Jove o se empezó a excavar el túnel camino a Cabueñes y destino a ninguna parte. Así que rezaremos a San Alejandro aunque el nuestro sea más Tomás, que no lo creyó hasta que lo vio. Paciencia, hermanos. Y fe. Mucha fe y mucha esperanza. De la caridad ya se ocuparán si eso los fondos de la UE. Amén.

