Ya es suficiente

Claro que en el origen de esta salvaje matanza está el terrorismo de Hamás. Claro que Greta Thumberg y Ada Colau subidas a un barco ... no ayudan. Vale. Pero las salvajadas que a este lado del Mediterráneo se están oyendo sobre lo que ocurre en Gaza, un asunto del que han surgido, como en todos los que saltan a la actualidad, una pléyade de expertos analistas geopolíticos dispuestos a opinar, como si opinar desde el sofá sirviese de algo, resultan como mínimo bochornosas. La turba en la que nos estamos convirtiendo, absolutamente ajena al sufrimiento del otro, da miedo. La polarización (con perdón por usar el término, tan cansino de puro manido) no puede llegar también a los muertos. No puede haber muertos de izquierdas y muertos de derechas. No podemos estar pegándonos por determinar si es genocidio o no, como si una matanza indiscriminada de civiles no fuera suficiente. No podemos justificar lo que está haciendo el Gobierno de Israel (que no el pueblo de Israel, no faltaba más) diciendo que en otros lugares del mundo también mueren inocentes, porque, siendo verdad, es trampa. Además de mezquino. Somos los que respetan los derechos humanos, los que creen en la democracia, los de la libertad. Somos los buenos, sí, y no podemos justificar lo que otros justifican porque entonces entre nosotros y los asesinos de Hamás dejaría de existir la diferencia. Y ya otro día me quejo del Huerna, pero es que esto es demencial. Valió.

