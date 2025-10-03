El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La ciudad y sus vueltas

Ya es suficiente

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Claro que en el origen de esta salvaje matanza está el terrorismo de Hamás. Claro que Greta Thumberg y Ada Colau subidas a un barco ... no ayudan. Vale. Pero las salvajadas que a este lado del Mediterráneo se están oyendo sobre lo que ocurre en Gaza, un asunto del que han surgido, como en todos los que saltan a la actualidad, una pléyade de expertos analistas geopolíticos dispuestos a opinar, como si opinar desde el sofá sirviese de algo, resultan como mínimo bochornosas. La turba en la que nos estamos convirtiendo, absolutamente ajena al sufrimiento del otro, da miedo. La polarización (con perdón por usar el término, tan cansino de puro manido) no puede llegar también a los muertos. No puede haber muertos de izquierdas y muertos de derechas. No podemos estar pegándonos por determinar si es genocidio o no, como si una matanza indiscriminada de civiles no fuera suficiente. No podemos justificar lo que está haciendo el Gobierno de Israel (que no el pueblo de Israel, no faltaba más) diciendo que en otros lugares del mundo también mueren inocentes, porque, siendo verdad, es trampa. Además de mezquino. Somos los que respetan los derechos humanos, los que creen en la democracia, los de la libertad. Somos los buenos, sí, y no podemos justificar lo que otros justifican porque entonces entre nosotros y los asesinos de Hamás dejaría de existir la diferencia. Y ya otro día me quejo del Huerna, pero es que esto es demencial. Valió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  3. 3 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  4. 4

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  5. 5 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  6. 6 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria
  7. 7

    «La Policía Local de Avilés puede presumir de tener una plantilla que es espectacular»
  8. 8

    Duro Felguera, al borde del concurso de acreedores si en un mes no se aprueba el plan de viabilidad
  9. 9 Las entradas para el Sporting de Gijón-Racing de Santander, a la venta solo por internet
  10. 10

    Emulsa estudia trasladar el punto limpio de Somió a una parcela anexa al colegio Río Piles, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ya es suficiente