Tabaco y libertad

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Dejé de fumar el día que me vi a mí misma poniéndome un abrigo sobre el pijama para bajar a la calle a por tabaco. ... No dejé de fumar por tener manchas en los dientes, ni los dedos amarillos, ni ese sabor de boca como a alpargata sucia, tampoco pensando en un cáncer de pulmón o en una enfermedad cardiovascular grave, porque eso siempre le toca a otros. Ya. Dejé de fumar el día que entendí que un cigarrillo, unos gramos de nicotina, mandaban más que yo sobre mi vida, y eso es casi lo peor. Digo 'casi' porque lo peor es morirse, del verbo morir, acción con resultado de muerte. Muerte, sí. Por eso me resulta marciana la nueva polémica sobre el tabaco. Se quejan hosteleros y consumidores (sic) de la prohibición de fumar en terrazas, como en su día hubo quejas porque se dejó de poder fumar en el cine o en un restaurante. Y se apela a la libertad, curioso concepto en según que casos. Libertad para compartir el humo porque los coches contaminan más, libertad para que nuestros niños vean lo placentero de la bocanada, libertad para dejar ceniceros o, más repulsivo, colillas flotando en restos de consumiciones. Todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su vida. También sobre su muerte. Lo que no está tan bien es compartir los efectos secundarios de algunas decisiones, normalizar el consumo de sustancias que no son nocivas según su dosis, no, son letales del primer al último gramo. No lo entiendo. Será la fe del converso. Será que le he cogido demasiado gusto a ser libre.

