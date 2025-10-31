Tomates en la ZALIA

Comenta Compartir

Supongamos que se levanta usted un día por la mañana siendo propietario de un terreno en zona no urbanizable y decide comercializarlo para, pongamos, la ... plantación de tomates de Somió, que quien dice Somió dice Tremañes porque al precio que está el metro cuadrado tendría que vender el kilo a precio de cigala, pero a lo nuestro, que me disperso. Tiene usted el prao y como es de buen tamaño lo parcela porque entiende que los productores de tomates se lo van a quitar de las manos. El terreno es guapo, pero no tiene toma de agua y, aunque los permisos para que la tenga están en marcha, se desconocen los plazos para poder conectar ni una manguera. Usted se anuncia, en EL COMERCIO, por supuesto, y pone a la venta las parcelas. Y avisa a los compradores de que usted «no será responsable de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a las empresas desarrolladoras de los distintos proyectos por los retrasos que se puedan producir en estos plazos estimativos». Quien dice 'plantadores de tomates' dice aquí 'empresas desarrolladoras' y quien dice 'toma de agua para regar' se refiere a una subestación eléctrica para instalar en la zona algo que no sea un almacén de alpargatas y que, de paso, sirva para garantizar las necesidades de Arcelor en la cercana Veriña. Y ahora ya no es su terreno, es el de la ZALIA y quien comercializa: la Administración. Dijo el lunes el consejero Alejandro Calvo que «a día de hoy no existe ninguna venta ni reserva en firme de parcelas en la ZALIA», un 'prao' que cumple 20 años siendo de todo menos zona logística. ¿Por qué? Pues porque como no vengan los productores de tomates no se sabe quién va a comprar. O a arriesgar.

