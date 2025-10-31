El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Tomates en la ZALIA

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Supongamos que se levanta usted un día por la mañana siendo propietario de un terreno en zona no urbanizable y decide comercializarlo para, pongamos, la ... plantación de tomates de Somió, que quien dice Somió dice Tremañes porque al precio que está el metro cuadrado tendría que vender el kilo a precio de cigala, pero a lo nuestro, que me disperso. Tiene usted el prao y como es de buen tamaño lo parcela porque entiende que los productores de tomates se lo van a quitar de las manos. El terreno es guapo, pero no tiene toma de agua y, aunque los permisos para que la tenga están en marcha, se desconocen los plazos para poder conectar ni una manguera. Usted se anuncia, en EL COMERCIO, por supuesto, y pone a la venta las parcelas. Y avisa a los compradores de que usted «no será responsable de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a las empresas desarrolladoras de los distintos proyectos por los retrasos que se puedan producir en estos plazos estimativos». Quien dice 'plantadores de tomates' dice aquí 'empresas desarrolladoras' y quien dice 'toma de agua para regar' se refiere a una subestación eléctrica para instalar en la zona algo que no sea un almacén de alpargatas y que, de paso, sirva para garantizar las necesidades de Arcelor en la cercana Veriña. Y ahora ya no es su terreno, es el de la ZALIA y quien comercializa: la Administración. Dijo el lunes el consejero Alejandro Calvo que «a día de hoy no existe ninguna venta ni reserva en firme de parcelas en la ZALIA», un 'prao' que cumple 20 años siendo de todo menos zona logística. ¿Por qué? Pues porque como no vengan los productores de tomates no se sabe quién va a comprar. O a arriesgar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  5. 5

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  6. 6

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  7. 7 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  8. 8 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  9. 9 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  10. 10 La Sareb da un ultimátum a los vecinos del «bloque en lucha» de Contrueces, en Gijón, para presentar un plan de pagos en diez días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tomates en la ZALIA