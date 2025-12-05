De vida y muerte

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

La vida necesitó inventar la muerte para ser posible». La magistral frase de Carlos López Otín, que quiere ser una explicación biológica de todo este ... tinglado en el que estamos metidos desde hace unos miles de millones de años, es una gran compañera de viaje. Tener presente que esta película tiene un principio porque tiene un fin ayuda en el camino, y ayuda, sobre todo, a aprovecharla, a exprimirla al menos cuando se deja, que no es todo el rato por más que se empeñen los de Instagram. Recordé la frase este lunes, cuando supe que José Antonio Fidalgo, el cronista, el gastrónomo y, sobre todo, para cientos, miles de chavales de cuando el bachillerato era unificado y polivalente, el profe que nos hizo ver que en la entropía y en las leyes de la termodinámica, como en las explicaciones de Otín, había poesía. Y risas, muchas risas, porque el humor fue su otro libro de texto. Fidalgo, que era un chaval de 86 años al que, seguro, le quedaban cosas interesantes por hacer y por escribir, pudo cerrar su circunferencia. Él no cerraba círculos, «porque eso, señores, es imposible». Ay. La frase de Otín volvió sin dar tregua el martes y desde entonces la pantalla está en negro. El martes murió José Luis Cienfuegos, el tipo que, entre otras muchas cosas, se inventó un festival de cine capaz de convertir en poesía a una ciudad entera. Y se fue sin que diera tiempo siquiera a darle las gracias. Por suerte, nos queda el FICX, su FICX, el nuestro. Continuará.

