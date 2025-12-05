De vida y muerte

Comenta Compartir

La vida necesitó inventar la muerte para ser posible». La magistral frase de Carlos López Otín, que quiere ser una explicación biológica de todo este ... tinglado en el que estamos metidos desde hace unos miles de millones de años, es una gran compañera de viaje. Tener presente que esta película tiene un principio porque tiene un fin ayuda en el camino, y ayuda, sobre todo, a aprovecharla, a exprimirla al menos cuando se deja, que no es todo el rato por más que se empeñen los de Instagram. Recordé la frase este lunes, cuando supe que José Antonio Fidalgo, el cronista, el gastrónomo y, sobre todo, para cientos, miles de chavales de cuando el bachillerato era unificado y polivalente, el profe que nos hizo ver que en la entropía y en las leyes de la termodinámica, como en las explicaciones de Otín, había poesía. Y risas, muchas risas, porque el humor fue su otro libro de texto. Fidalgo, que era un chaval de 86 años al que, seguro, le quedaban cosas interesantes por hacer y por escribir, pudo cerrar su circunferencia. Él no cerraba círculos, «porque eso, señores, es imposible». Ay. La frase de Otín volvió sin dar tregua el martes y desde entonces la pantalla está en negro. El martes murió José Luis Cienfuegos, el tipo que, entre otras muchas cosas, se inventó un festival de cine capaz de convertir en poesía a una ciudad entera. Y se fue sin que diera tiempo siquiera a darle las gracias. Por suerte, nos queda el FICX, su FICX, el nuestro. Continuará.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión