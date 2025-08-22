Yoda y El Musel
Gijón
Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00
Cuando el maestro Yoda, referente en esta y todas las galaxias, hasta las más lejanas, dejo dicho aquello de «hazlo o no lo hagas, pero ... no lo intentes» pensaba en sus jedis (léase 'yedais' o 'yedis' dependiendo del año de nacimiento), pero podría estar hablando de política. Intentarlo es primo de estudiarlo, hermano de poner en marcha una comisión, novio de 'licitar el estudio' y amante de 'ya veremos' o, más autóctono, 'dejarlo pa prao'. Intentarlo es igual que no hacerlo pero dando más vueltas y sin que lo parezca. Política pura. Pero como a toda estrategia política, y esto ya lo sabía Maquiavelo que a su vez lo aprendió de Cicerón, de Plutarco y de todos predecesores de Yoda, se le puede dar una vuelta más y crear una 'oficina', que es lo mismo que subcontratar a alguien un trabajo que tienes que hacer tú, pero suena mejor y encima te libras de hacerlo. Y si además te sale gratis porque paga el contribuyente, o sea usted y yo, pues qué más se puede pedir. No se me ocurre otra forma de explicar la oficina de control grandes proyectos recién anunciada por el Puerto de Gijón, amiga íntima de la también publicitada oficina de relaciones con la ciudad, si acaso esta aún más rocambolesca que la anterior, como si para comunicar El Musel con el Muelle hiciera falta un satélite y hasta intérpretes y pinganillos, como en el Senado. Pena que esté septiembre ahí a la vuelta y no sea todo una serpiente de verano. Otro culín, por favor.
