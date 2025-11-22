El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un trato inhumano

El traslado de Emilio Suárez Trashorras a Zaragoza no responde a ninguna lógica penitenciaria, ni clínica, ni de reinserción. Los traslados reiterados lo desestabilizan gravemente y necesita estabilidad, rutina y tratamiento especializado

María Martín González

Abogada de José Emilio Suárez Trashorras

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Lo primero que quiero dejar claro es mi absoluto respeto hacia las víctimas del 11-M. Estamos hablando de uno de los hechos más terribles ... de nuestra historia reciente y jamás perderé esa perspectiva. Mi labor no es reescribir aquella tragedia, sino velar porque, incluso en un caso tan doloroso, se respeten los derechos fundamentales de una persona que hoy está gravemente enferma.

