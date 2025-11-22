Un trato inhumano

Lo primero que quiero dejar claro es mi absoluto respeto hacia las víctimas del 11-M. Estamos hablando de uno de los hechos más terribles ... de nuestra historia reciente y jamás perderé esa perspectiva. Mi labor no es reescribir aquella tragedia, sino velar porque, incluso en un caso tan doloroso, se respeten los derechos fundamentales de una persona que hoy está gravemente enferma.

Mi cliente, José Emilio Suárez Trashorras, fue condenado por un delito relacionado con la venta de explosivos, pero no por participar ni planificar los atentados. La sentencia establece que actuó bajo dolo eventual: sin conocimiento real de que la dinamita iba a utilizarse para cometer un atentado terrorista. Él siempre explicó -y así quedó recogido judicialmente- que creía que era para reventar joyerías, algo delictivo, sí, pero radicalmente distinto a colaborar en una masacre. Nunca imaginó lo que iba a ocurrir.

La condena que se le impuso, más de 34.000 años, es la mayor de la historia de España. Precisamente por eso debemos ser aún más rigurosos en garantizar que su trato penitenciario sea humano, proporcional y conforme a la ley.

En cuanto a su salud, José Emilio padece un trastorno psiquiátrico grave. No es una apreciación subjetiva: el 27 de octubre de este mismo año consta en su expediente un episodio de bloqueo psiquiátrico severo, registrado por los servicios médicos. Los informes clínicos son claros: en su estado actual, los traslados reiterados lo desestabilizan gravemente y necesita estabilidad, rutina y tratamiento especializado.

A pesar de ello, está siendo sometido a traslados constantes. Ahora se le envía desde Segovia (donde eingresó en 2024) a Zuera, Zaragoza, a más de seis horas de su familia. Su padre, de 80 años, lleva dos años sin poder verlo. Cuando estaba en Villabona ocurrió lo mismo: el día que su padre acudió a visitarlo, ese mismo día fue trasladado a Segovia. Este patrón se repite una y otra vez, agravando su estado psicológico y vulnerando por completo el principio de individualización del tratamiento penitenciario.

Esto no es un tratamiento adaptado a sus necesidades médicas ni familiares. Es someterlo a una doble condena: la judicial, que ya cumple, y otra emocional, social y política derivada de la carga mediática del 11-M. Esa segunda condena no existe en nuestro Código Penal.

Si José Emilio estuviera cumpliendo pena por un homicidio múltiple sin repercusión mediática, probablemente ya habría accedido a beneficios ordinarios, estaría más cerca de su familia o estaría en un centro con recursos adecuados. Esa es la realidad cotidiana en múltiples centros penitenciarios de España.

También es un hecho público que internos condenados por delitos de terrorismo vinculados a ETA están siendo acercados sistemáticamente a cárceles del País Vasco y Navarra, con el objetivo de facilitar el contacto familiar. Es una decisión política legítima, pero el agravio comparativo es evidente:

A quienes pertenecieron a una organización terrorista se les acerca.

Y, sin embargo, a José Emilio –que no pertenece a ninguna organización terrorista, que no participó en ningún atentado y que no sabía la finalidad de la dinamita– se le aleja cada vez más, incluso contra criterio médico y social. ¿Cuál es la lógica?

Esta defensa propone como destino de su reclusión el Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria), un destino que permitiría acercar a José Emilio aún más a su pareja formal, con la cual mantiene una relación estable de más de diez años. El Dueso cuenta con recursos psiquiátricos adecuados donde es posible ofrecerle un tratamiento estable, continuado y adaptado a su situación clínica. En ese centro penitenciario ya estuvo ingresado y quedó acreditado por información que esta defensa maneja de primera mano de que su ingreso allí fue beneficioso para su evolución. Existía, por tanto, una posibilidad claramente favorable para acogerlo y hace aún más incomprensible la decisión final de enviarlo a Zaragoza.

A esto se suma que la organización Nueva Vida, entidad reconocida este año con una medalla por su labor en el ámbito penitenciario, y que colabora directamente con el centro penitenciario cántabro ha solicitado desde hace tiempo trabajar directamente con José Emilio, ofreciéndole un programa individualizado de intervención psicológica y psiquiátrica adaptado a su trastorno y a su perfil clínico. Se trata de profesionales con acreditada experiencia que desean incorporarlo a un tratamiento específico, estable y serio.

Pese a todo ello, desconocemos por completo el motivo por el cual se decide alejarlo aún más, tanto de su familia como de su pareja estable, así como del centro que ha expresado voluntad de recibirlo y de la entidad terapéutica que quiere intervenir en su caso. No responde a ninguna lógica penitenciaria, ni clínica, ni de reinserción.

Y esta defensa debe decirlo con claridad: es una situación vergonzosa.

Una vulneración flagrante del principio de individualización del tratamiento.

Un agravio comparativo inexistente en cualquier otro interno del sistema penitenciario español.

Un castigo añadido que la ley no contempla.

Un Estado de Derecho no necesita deshumanizar a nadie, ni siquiera a quien ha cometido un delito grave. Tratar con humanidad no disminuye el respeto hacia las víctimas: lo fortalece, porque demuestra que nuestras instituciones actúan con justicia y no movidas por la presión pública o la hostilidad social.

Y por eso, como abogada, lo que denuncio no es la sentencia.

Lo que denuncio es el trato inhumano, desigual y sin justificación técnica que está recibiendo José Emilio.

Porque no todo vale.

Porque la ley es la misma para todos.

Porque una democracia fuerte no aplica dobles condenas.