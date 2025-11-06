El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alex 0'Dogherty con las cinco personas que aparecieron en su espectáculo. Instagram

Cinco personas en la sala

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus redes sociales?

Marta San Miguel

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus ... redes sociales? La pregunta puede resultar obvia, sin embargo, la actualidad a veces nos regala momentos inesperados que dan pie a repensar lo que consideramos una norma. La pasada semana, el actor Alex O'Dogherty presentó en Bilbao su documental 'De todos lados un poco. Un viaje a través de los orígenes', un trabajo de investigación sobre la procedencia de su apellido, iniciado por su padre cuando era pequeño, y que acaba indagando en la identidad, la historia migratoria y nuestra necesidad de movimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

