Nos vemos en las dunas de Fão

Hará diez o quince años estábamos en Buenos Aires con la familia que Xuan conservaba allá y mientras él iba desenvolviendo sus historias de la ... matière de Paniceiros los suyos, que enseguida encontraron sospechoso que cosas tan hermosas y maravillosas fueran a haber ocurrido en una aldea tan pequeña como la suya, me pidieron que, cuando el relato de Xuan entrase en el terreno de la fábula, les hiciese un gesto para discernir lo que era historia de lo que era invención. Pero Xuan no inventaba, solo sabía mirar debajo de las capas más obvias de la realidad para encontrar los hilos que entretejen a escondidas la historia del mundo. Me acuerdo de que en Buenos Aires vimos un cartel en una floristería que gritaba: ¡Ya llegaron las fresias!, y dijimos, al unísono: mira, un poema de Eugénio de Andrade.

Una vez Xuan me prestó una casa que tenía en Oviedo y era como estar en una casa ajena, pero con mi misma biblioteca. Compartimos tantísimas cosas en momentos distintos: los dos pasamos un año en la obispal Braga, en Portugal, aprendiendo nuestro portugués; los dos pasamos por la Academia de España en Roma y vivimos en el mismo cuarto de aquel palacio, el 12. Nos prestábamos libros y nos robábamos lo que el otro encontraba antes en ellos. Una vez en Roma, precisamente, andábamos a la caza de libros de Vittorio G. Rossi porque estábamos entusiasmados con uno suyo, 'El mundo es una naranja dulce', que yo había encontrado en una manta del Fontán. Cuando empezó su historia con Sonia Fidalgo, el gran amor de su vida, con quien tuvo a esa hija maravillosa que es Lena, a la que quería como se quiere a un milagro, creo que pasé más horas al teléfono con Sonia de las que he pasado con nadie jamás. En un cuaderno Nicole y yo guardamos el hermosísimo poema que Xuan nos escribió para nuestra boda. Xuan fue el mayor cómplice que tuve en mi vida adulta, y esa, 'cómplice', era una palabra que nos gustaba mucho, como si la felicidad fuera una cosa que hubiese que tramar como un asalto al banco de la vida. Xuan era mucho más que un amigo para mí; perdónenme si me cuesta ir enseguida a hablar de sus libros. Fue dos escritores en uno. El de la 'Historia universal de Paniceiros', singular, capaz de levantar un mundo que era como una versión cuántica de su aldea natal. Y también un enorme poeta de nuestro siglo de la mejor tradición, un nieto de Auden que usaba el verso para entenderse a sí mismo y su lugar en el mundo, para elaborar una ética que mezclaba memoria y deseo para construir un proyecto habitable de presente y de futuro. En el fondo, a los dos nos hubiera gustado ser poetas portugueses, e hicimos lo que pudimos para que se nos notara. Xuan es uno de los mejores narradores que nuestro país dio en las últimas décadas, y uno de los mejores poetas europeos de su generación. Es cuestión de tiempo que quien aún no se haya dado cuenta lo descubra. Y lo es sobre todo porque para él la escritura era, como la amistad, una forma del amor. Un oficio edificante para hacer del mundo un lugar habitable, amable, en el que compartir el vino y la pena, entender los resortes secretos de la existencia y brindar porque fuimos felices y no hay muerte que nos quite lo bailao. Xuan, espérame en las dunas de Fão; en eso quedamos. Perdona si tardo; prometo mientras tanto cuidar de lo nuestro. Te quiero, compañero.

