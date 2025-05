Mejillones contra berberechos

Comenta Compartir

Yo no había escuchado en la campaña la palabra berberecho (salvo si Federico se lo llama a alguien). Alsina preguntó ayer a Carmen Calvo por ... los berberechos. Ya saben que, en la jornada de reflexión tras la derrota, ella habló de fascismo, campos de exterminio, cañas y berberechos. Calvo le dijo a Alsina que lo de los berberechos era cosa de Ayuso. La del PP había hablado de mejillones. De recibir la amenaza de un abrelatas. Pero la palabra berberecho, sin abrelatas, fue la que primó en los titulares (sobre la campaña del PP: «Ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelatas de berberechos»). Luego discutieron Alsina y Calvo sobre el tiempo que lleva este Gobierno en ejercicio. Según ella, no llega al año y medio. Le riñó sobre el cálculo: «Trabajar en democracia requiere ser muy riguroso». Y no distingue berberechos de mejillones. ¿Por qué no hacen una muñeca que diga sus frases para ponérmela encima de la tele?

