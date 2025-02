Mejor con música

Van a retirar el nombre de la avenida de Juan Carlos I y darle otro más adecuado a las circunstancias actuales. Es obvio que las circunstancias cambian a tenor del partido político con mayoría en la Consistorial y es como el cuento de la buena ... pipa.

-Qué razón tienes fíu, pásense to la vida en batalles ridícules y nun son capaces de acabar con esi problema de raíz. Lo meyor que puen facer ye ponei nome a les calles que tengan seguro que nun'i molesten a naide. Que dexen de poner nomes de xente amiga. Puen poner coses guapes y pa siempre.

-Pues les debe de resultar muy complicado, porque no será la primera vez ni la última que les sucede algo así.

-Normal, porque dányosles a munchos que nun ficieron méritu ningún. Unes veces pa unos de dereches y otres pa los de izquierdes. Y claro, cuando cambia el palu hay que quitaios les calles. Y no, nun ye complicao. Mira: como lo tuyo ye la música, ¿nun crees que taba guapo poner: avenía Parque'l Piles o camín del Jardín? O en toos esos sitios nuevos como el Nuevu Roces ¿nun podíen ponei a les calles los nomes de conxuntos musicales de Xixón? cai Los B3, cai Los Bríos o A2, cai Los Sonys, cai Los Surcos, cai Argentino y su Conxunto, cai Los Jaguars, cai Los Yutang, cai Latin Zoreda, cai Los Delfines, cai Ilegales, cai Carrizo y sus Boys, cai Asturcón. Toi diciéndote los que me acuerdo. Cai Luis Gardey, cai Dany Daniel, cai Los Ekos, cai Crack, cai Orquesta Jarly, cai Australian Blonde, cai Víctor Cimavilla... Esto ye muy guapo, ¿nun te parez? Y co'l tiempu al barriu terminen llamándolu 'el barriu los músicos' y seguro que nadie protesta. No como agora: quiten a esi, vienen otros y faen lo mismo y asi tan to la vida. ¿Tu ves quei moleste a alguien la cai Enrique Truan o el Presi? Pues eso.

Además, a mí danme igual los de dereches que los de izquierdes siempre que se comporten, y toos estos lo único que ficieron fue divertir a toa la xuventud durante décades. Y algunos políticos aparte de ostentar un cargu, facer facer nun suelen facer muncho. Que busquen xente que nun haya fechu mal a naide. Yo díxete músicos, pero puen ser de too: escritores, artesanos, deportistas, artistas, trabayaores sin más, personaxes populares ... Pusiéron'i una cai al Berto Turulla po lo bien que bruxulea el su hermanu en'l Ayuntamientu, ¿y a que nun'i molesta a naide? ¿Y por qué nun van a seguir faciendo eso, con toos los músicos, si ta bien?

-No estaría mal abuela, pero me da que si las ideas no las ponen ellos, no les sirven. Hace años que comenté la posibilidad de que, al igual que en Holanda, Francia, Bélgica, Inglaterra etc., pusieran en marcha algún plan para rehabilitar los bajos comerciales y reconvertirlos en viviendas. Pues la cosa sigue igual y ahora parece que la moda son los trasteros, en breve llenos de graffitis, con lo que la imagen de la ciudad en vez de mejorar, empeora.