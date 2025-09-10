No cerremos los ojos a esta realidad

El Principado de Asturias sigue estando a la cabeza en tasa de suicidios en nuestro país y detrás de las frías estadísticas, hay personas y ... familias que se ven afectadas por estas pérdidas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en Asturias, en el año 2023 se produjeron 140 muertes por suicidio (99 hombres y 41 mujeres), frente a los 50 por accidentes de tráfico (39 hombres y 11 mujeres).

En España en el año 2023 (últimos datos del INE), han sido 4.116 las personas que se han suicidado, por lo que no podemos bajar la guardia y dejar de trabajar con más medios en la prevención y compromiso comunitario, abordando las diversas causas que provocan esta tragedia social.

Desde el año 2003, se establece el 10 de septiembre como Día Mundial para la prevención del suicidio. Promovido por la Asociación Internacional para la prevención del Suicidio (IASP) y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo fundamental de concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia de la salud mental, reducir el estigma asociado al suicidio y llevar a cabo acciones preventivas eficaces.

En nuestra comunidad autónoma, ningún tramo de edad se libra de esta tragedia: 2 menores de 14 años, 8 personas entre los 15-29 años, 13 entre los 30-39 años, 24 entre los 40-49 años, 28 entre los 50-59 años, 25 entre los 60-69 años, 17 entre los 70-79 años, 20 entre los 80-89 años y 3 personas entre los 90 y 94 años.

Por tanto, es nuestra obligación, como sociedad en general y máxime desde nuestra organización sindical, trabajar firmemente por que la prevención no recaiga en exclusiva en la esfera individual y privada.

Hay que poner en valor y reforzar el trabajo encomiable y de liderazgo que realiza el Teléfono de la Esperanza en este campo, la Cruz Roja y muchas entidades /organizaciones de carácter autonómico y local, públicas y privadas.

Queremos y necesitamos políticas públicas robustas que desarrollen medidas y acciones concretas, realistas y medibles, que fortalezcan los pilares del Plan de Acción para la Prevención del suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, y los valores del I Pacto para la Salud Mental en Asturias, suscrito en julio de 2025, del que UGT ha sido partícipe.

Como sindicato estamos comprometidas/os con las realidades en las que vivimos, que no deben de ser silenciadas, por eso estamos formando parte y queremos implementar nuestra capacidad de trabajo en una estrategia integral de prevención liderada desde lo público a través de: una atención sanitaria accesible y de calidad, más y mejores recursos específicos en el ámbito de la salud mental, de forma específica en el área infanto-juvenil , iniciativas de detección y preventivas en el ámbito educativo, sociolaboral y sin duda servicios sociales, sanitarios y entornos comunitarios que protejan de forma integral el bienestar de todas las personas sin distinción.

En definitiva, desde UGT Asturias queremos contribuir a que se desarrollen políticas realistas, a medio/largo plazo, que pongan a la Salud Mental en un lugar prioritario, porque la prevención es el pilar fundamental con el que nos podemos enfrentar a estas realidades, pensando que no podemos dejar a nadie atrás, ni en el camino de la vida.