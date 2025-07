Buscando el río

Comenta Compartir

Contaba Xuan cómo su abuelo, el día de su muerte, había soñado que dormía a la sombra de una cerezal cerca del río, que se ... abrían los caminos al paso de la gente, que nacían casas del fuego, y hierbas de la guadaña, y árboles de la madera. Lo escribió en uno de sus muchos poemas memorables, pero podría haberlo contado de viva voz porque tenía una facilidad portentosa para hacer del verbo fabulación y trocar después ésta en memoria. Me deslumbró cuando lo leí recién estrenada la mayoría de edad y me fascinó cuando, pocos años después, tuve la suerte de tenerlo como compañero, y después como amigo, y entre medias y a la vez como profesor particular de asturiano —«nun te preocupes, nin; escribe como sía y yá te voi diciendo yo»—, y asistí al nacimiento de esos libros que iba pergeñando semanalmente en hojas volanderas que nunca llegaban a desprenderse del todo del árbol en cuyas ramas habían germinado. Nos vimos hace sólo unas semanas, en un cónclave espontáneo que nos reunió inesperadamente a los de entonces —Ramón Lluís, Piquero, Pablo Antón— y al que él llegó a deshoras porque no estuvo nunca la puntualidad entre sus virtudes ni falta que le hacía: no necesitan reloj quienes poseen el don de detener el tiempo a su antojo. De ahí que me cueste referirme a él en pasado, conjugar su nombre con la gramática insidiosa de lo que ya no va a volver, saberlo de pronto convertido en verbo, imaginación, recuerdo, fábula; transfigurado él mismo, demasiado pronto, en un poema inconcluso en cuyos versos buscaremos los amigos, congraciados junto al fuego, el consuelo por su ausencia. Fue un escritor deslumbrante, un narrador colosal, un intelectual convencido de que la verdadera sabiduría comienza por la duda. Fue un hombre bueno, divertido, generoso, grave cuando tocaba y jovial si correspondía. Quiso mucho, y tuvo quien lo quisiera bien y tiene a quienes lo vamos a seguir queriendo. Acabamos de descubrir que también puede herir el frío en pleno mes de julio. Ojalá Xuan sea ahora un niño que despierta y corre por la cerezal, buscando el río.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión