Botín vs. Laboral

Comenta Compartir

Ahora que estamos en momento de estrenar directora en Laboral Centro de Arte, es hora de poner deberes. No a ella, que no hay nada ... mejor que la libertad para que nazcan cosas bonitas desde el arte, sino a sus jefes. Este centro de arte, que nació ambicioso y con generosa participación privada, se fue desinflando hasta convertirse en una trituradora de proyectos. La falta de relevancia consiguió que los patronos se fuesen hasta quedar a cero, y el presupuesto destinado por Principado y Ayuntamiento, escatimándose. Así no se puede hacer nada. Tras visitar el Centro Botín de Santander, para ver la exposición de Maruja Mallo, uno vuelve con cierta envidia. Un centro que abre todo los días, en el que los cántabros entran gratis, que combina experimentación y vanguardia con arte clásico y otras cosas que, querámoslo o no, tiene que tener un centro de estas características. Empiezo a contar: personal. Hay gente que te recibe, que te indica, que vigila las salas. Contenidos: no había ni una sala vacía, ni una puerta cerrada. Tienda y cafetería que también es restaurante: se puede llevar uno catálogos, recuerdos de las exposiciones y hasta souvenirs o sobaos pasiegos. No está reñida la rentabilidad con el arte. Adaptación al entorno: se utiliza el edificio como mirador de la ría. En Gijón, parece que se construyó de espaldas a la Universidad Laboral. Y finalmente, lo esencial: público. Si la gente no va es porque el modelo no es el adecuado, o porque algo falla. Habrá que solucionarlo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión