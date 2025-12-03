El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO

Bregando en el barrizal

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Es como esa sensación de meterse en un barrizal con las botas de goma, quedar enterrado y avanzar lentamente, con mayúsculo esfuerzo para dar cada ... paso. Así veo yo el desarrollo de Gijón, y más después de ver los Presupuestos regionales. Toca dar las gracias para que no nos acusen de cantonalismo exacerbado –ya están estos de EL COMERCIO protestando otra vez–, de demagogia barata y de infantil victimismo. Pues vale. Gracias por destinar esos ocho millones para Cabueñes, sí, pero es que se paralizaron 42 y aquello no acaba de arrancar. ¿Que el proyecto se había quedado viejo y aprovechamos para cambiarlo? Pues a dar las gracias de nuevo, pero ¿de quién fue la culpa de esa falta de previsión? De los usuarios del hospital seguro que no. ¿Que hay una partidina de 350.000 euros para arreglos en El Empalme y las carreterinas de la zona para preparar el acceso a El Musel por Aboño? Aplausos. Pero es que se esfumaron 236 millones para el ya licitado vial de Jove por arte de birlibirloque. ¿Que hay más de dos millones para el derribo del viaducto de Carlos Marx y la urbanización del entorno? Ovación, pero es que la 'estación provisional' ya va para ¡quince años! de provisionalidad, con un plan de vías y un metrotrén durmiendo el sueño de los justos desde hace ¡más de 25 años! También hay 500.000 euros para Laboral Centro de Arte. ¿Para proyectos innovadores? No, para arreglar goteras y desperfectos. Por supuesto que es de agradecer, faltaría plus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  3. 3 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  4. 4

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  5. 5 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  6. 6 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bregando en el barrizal