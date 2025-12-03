Bregando en el barrizal

Comenta Compartir

Es como esa sensación de meterse en un barrizal con las botas de goma, quedar enterrado y avanzar lentamente, con mayúsculo esfuerzo para dar cada ... paso. Así veo yo el desarrollo de Gijón, y más después de ver los Presupuestos regionales. Toca dar las gracias para que no nos acusen de cantonalismo exacerbado –ya están estos de EL COMERCIO protestando otra vez–, de demagogia barata y de infantil victimismo. Pues vale. Gracias por destinar esos ocho millones para Cabueñes, sí, pero es que se paralizaron 42 y aquello no acaba de arrancar. ¿Que el proyecto se había quedado viejo y aprovechamos para cambiarlo? Pues a dar las gracias de nuevo, pero ¿de quién fue la culpa de esa falta de previsión? De los usuarios del hospital seguro que no. ¿Que hay una partidina de 350.000 euros para arreglos en El Empalme y las carreterinas de la zona para preparar el acceso a El Musel por Aboño? Aplausos. Pero es que se esfumaron 236 millones para el ya licitado vial de Jove por arte de birlibirloque. ¿Que hay más de dos millones para el derribo del viaducto de Carlos Marx y la urbanización del entorno? Ovación, pero es que la 'estación provisional' ya va para ¡quince años! de provisionalidad, con un plan de vías y un metrotrén durmiendo el sueño de los justos desde hace ¡más de 25 años! También hay 500.000 euros para Laboral Centro de Arte. ¿Para proyectos innovadores? No, para arreglar goteras y desperfectos. Por supuesto que es de agradecer, faltaría plus.

