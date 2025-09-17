El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Calvo no viaja en coche

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Ni en moto. No existe otra explicación. Si no habría ya montado en cólera para sacar dinero de donde sea y arreglar la AS-I, ... la minera, inaugurada con orgullo por Tini Areces, la primera autovía 'made in Asturias', la vía de entrada a Gijón desde León y la meseta, desde Madrid, esa que todos hemos recorrido alguna vez. Llegar por ella de noche y con lluvia es un auténtico peligro. Las marcas viales apenas se ven, los carteles indicadores parecen hechos a retazos, dificultando su legibilidad, y hasta las piezas reflectantes de los quitamiedos languidecen, apagado su resplandor, tristes por el estado del firme de la carretera a la que abrazan. Muchas de las farolas, incluso las que deberían dar luz a uno de los principales nudos de comunicaciones de la región, el gran enlace de la AS-I con la A-64 de Mudarri, están apagadas, en modo ahorro. Pero, ¿es lícito ahorrar energía a costa de poner en riesgo la vida de las personas? Me imagino pues que Calvo viajará en tren, o en avión, si alguna vez tiene que ir a Madrid, y no habrá sufrido el pésimo estado de una de las principales carreteras de la región. Un consejero que ha estado en el gobierno con los tres últimos presidentes socialistas nunca evitaría a sabiendas solucionar un problema que, por cierto, EL COMERCIO ya ha denunciado en múltiples ocasiones, pero que ahí sigue, eternizándose. Por eso me dirijo directamente a él, a ver si se da por aludido. Y por si no lee el periódico, si alguien lo conoce, que se lo diga. Gracias.

