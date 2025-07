Carboncillo en los pies

Comenta Compartir

Vaya por delante que el tema no tiene nada de novedoso, y quizás por eso sigue siendo preocupante. Sigamos contando que, en principio, no supone ... mayor riesgo para la salud de los bañistas. Añadamos que su origen es incierto, pero bastante cierto a la vista de cualquiera. No me gusta hablar mal de esta ciudad ni de su playa, y menos en verano, pero ya habrán adivinado que me refiero a la recurrente presencia de carbón en la playa de San Lorenzo. Desde el Muro, en la mayoría de las ocasiones, apenas se aprecian, pero en cuanto bajas a mojar los pinreles, no hay día que, en una zona u otra del arenal, no te encuentres esas partículas negras, bastante brillantes, que no se puede mantener que lleven ahí desde el famoso y lamentable hundimiento del 'Castillo de Salas', allá por 1986, y que en ocasiones se acumulan, amorosas ellas, cuando baja la marea. Desde la zona del Piles, echando la vista al horizonte, un buen montón de lo que parece carbón es lo que más llama la atención cuando se mira hacia al ampliación del puerto de El Musel. Ahí, junto al agua, apilado sin más protección ante el viento que su propio peso. Desde la Campa Torres, la visión del parque de carbones, tampoco tranquiliza. Y el hecho de que en la vecina playa de Xivares, en Carreño, también haya manchas de carbón supondría que, habiéndole encargado el caso a Sherlock Holmes, a estas alturas de la columna se hubiese quitado la pipa de la boca para decir eso de «elemental, querido Watson».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión