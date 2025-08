Chancletas y corbatas

Comenta Compartir

Puede que haya salido poco de casa, aunque no me lo parece, pero lo de la Feria de Muestras de Asturias lo veo como de ... lo más de Gijón que puede haber en Gijón. Hay otras ferias de muestras, soy consciente, pero no vi ninguna con el espíritu de la que se celebra aquí cada verano, esa mezcla de espíritu festivo con actos institucionales; de sandwiches rebosantes de mantequilla con políticos visitando estands; de autobuses repletos de jubilados con gorro de paja cruzándose con comerciales entrajetados; del que vende a voces la bayeta española o jabones mágicos no muy lejos de un estand de exoesqueletos o una 'startup' de Inteligencia Artificial. Una feria de chancleta y corbata, en definitiva, y donde la chancleta es a veces tanto o más interesante que la corbata. Es la Feria punto de encuentro, donde lo mismo te encuentras una consejera o una ministra en el estand de EL COMERCIO que a un señor que decide sentarse contigo para comer un bocata de calamares con una fanta de naranja porque le parece que una persona sola en una mesa para cuatro es un desperdicio de espacio. Eso sin mencionar a los miles de chavales que le dan forma, auténticos 'cracks' algunos por su desparpajo, por su iniciativa; auténticos pollitos perdidos en un mundo de animales salvajes otros, con esa carina de no 'sé qué hago aquí' que te deja tu primer curro de cara al público. Y todos conviven en un espacio común, a rebosar, que, mientras está abierta, es como un Nueva York que nunca duerme, pero con la brisa del verano cantábrico. Un gran inventu.

