Ya se puede afirmar que la de Gijón es una de las ferias del libro más importantes de España. Vila-Matas, Sara Mesa, David Uclés ... o Aixa de la Cruz fueron algunas firmas destacadas. Desde que nació la FeliX la venimos apoyando desde estas páginas, de la mano del Aula de Cultura, y seguiremos haciéndolo. En lo personal, pude presentar a Marc Marginedas, con su libro sobre Rusia, y a Fulgencio Argüelles, junto a Miguel Rojo (el otru), escritor con el que comparto nombre y anecdotario. Coincidí con Uclés, que iba camino de una sidrería con Ignaciu Galán y Nitto Cuéllar, también con Ignacio del Valle, Armando Murias –con su familia, incluido el escritor Guillermo Rico–, Pilar Sánchez Vicente y Rubén Figaredo. Me agradó ver a Victoria Jove con su 'Cenicienta de Toya', agradecida por una reseña que le publiqué. Vi a Sergio C. Fanjul en la caseta de Hoja de Lata, a Pola Canteli –que tiene libro de cuentos– con sus jefes, Jaime Priede y Aitor Martínez Valdajos, con quienes hablé del último libro de Miguel Barrero. Vi a Cristian Velasco en su caseta, a Gretel Piquer y el artista Nicolas Cancio en la del Evaristo Valle, donde firmó libros Mingotes; a David Guardado, a Raquel Presumido. Tomé algo con Manuel Astur y la gente de la librería DeBolsillo, me llevé un nuevo mapa de Aventuras Literarias para viajar con Unamuno y Lorca. Compré libros en La Habitación Propia y en la Buena Letra, charlé con Laura y Sofía Castañón –por separado–, con Pablo Basagoiti... qué alegría ver así la ciudad. Y ahora llega la Semana Negra. Gijón, la ciudad de los libros.

