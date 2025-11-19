El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una ciudad de película

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Cuando llega el FICX me imagino dirigiendo películas, pero como no es lo mío y me dejan escribir esta columna, aquí va mi rodaje imaginario. ... Plano general de una fiesta. Dj Volantazu (Rodrigo Cuevas) suena en el Antiguo Instituto y una mano se lleva furtivamente una botella de ginebra de la barra. En aquella esquina se ve a Arturo Valls y sus colegas, pero nadie pudo ver quién era el ladronzuelo. Fundido a negro. El plano se va hacia Igor Paskual, que actúa en el Mar y Morena, frente a la playa, sumándose a las fiestas del FICX por toda la ciudad, donde dos figuras extrañamente similares ven el concierto con una botella de ginembra sobre la mesa. Fundido de imágenes: una pareja de hermanos gemelos ve una película de hermanos gemelos en la Antigua Escuela de Comercio: brutal historia la de Franta y Odra. También se les ve el domingo en el 'docu' sobre el Savoy, con protagonismo de EL COMERCIO: sale la página que dimos con la noticia de que cerraba el local de música en directo de la calle Covadonga; Moke y Javi bromean también sobre el día en el que el primero se transformó en el 'Rambo de Cimavilla', metralleta de juguete en mano. Después, nuestros gemelos cogen un taxi para llegar a ver ¡otra película de gemelos! «¿Cómo quedó el Sporting? Empatamos a unos, y de milagru», les cuenta el taxista. Mis protagonistas, deduje, son los Brothers Gold, que recorren en su película las calles de San Francisco y van a Pumarín a ver su propio filme. Allí tocaron un poco la guitarra y el ukelele antes de la película y recibieron uno por uno a todos los espectadores. Qué majos. Corte brusco. Una botella de ginebra vacía en el asiento trasero de un taxi. ¿Cómo? ¿Qué me dan el gran premio del público? «Seré breve. Gracias a todos, no podría haberlo hecho sin mi equipo...».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

