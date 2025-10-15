El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

¿Y el coche de Murakami?

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Sucedió no hace tanto, en 2023, cuando los Premios Princesa organizaron en la antigua Tabacalera, cedida por el Ayuntamiento, el programa 'Murakami en la orilla'. ... Además de una solemne fiesta de apertura con música, se pudieron ver siete instalaciones artísticas de otros tantos creadores y siete espectáculos musicales, algunos con más de un pase, otros comentados por los artistas, y una mesa redonda. También actuaciones en el Toma 3 y en la sala Meidinerz. El propio Murakami visitó la antigua fábrica –en privado– y tuvo un encuentro en el Jovellanos. Representantes de Mary's Meals, el inventor Martin Cooper y la grandísima Maryl Streep pasaron por Gijón: más de una veintena de actividades a lo largo de siete días. Este año, en el que el Ayuntamiento aporta a la Fundación los mismos 45.000 euros que entonces, el hecho de que Tabacalera no se haya podido abrir nunca más limita a siete las actividades en Gijón (con presencia, eso sí, de Byung-Chul Han, Graciela Iturbide, Mary-Claire King y representantes del Museo de Antropología de México), así como un mediático premiado de otra edición, Hugh Herr. Las siete concentradas en los tres días previos a la entrega del viernes 24 en el Campoamor. Es por eso que echo de menos a Murakami, con su Saab 900 Turbo rojo aparcado durante casi una semana en Cimavilla. Tabacalera podría erigirse como futuro espacio de actividades para la Fundación en cuanto sea posible habitarla. Y la Universidad Laboral podría suplir ese hueco mientras llega el momento, o convertirse en escenario principal de la Semana de los Premios, al estilo de La Vega –que algún día dejará de utilizarse–, para lo que debería implicarse al Gobierno regional. Sería un buen espaldarazo para su candidatura a Patrimonio de la Humanidad. A ver si cuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2 «Si te veo con otro no respondo, de Villabona se sale, pero del cementerio no»
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  5. 5 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  6. 6

    Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA
  7. 7 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  8. 8 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  9. 9 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Y el coche de Murakami?