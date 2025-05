Consultas, las justas

Comenta Compartir

No deja de sorprender que una decisión tan técnica y que afecta a dos entidades privadas como es el intento de absorción de SabadellHerrero por ... parte del BBVA vaya a depender de una «consulta pública». Pedro Sánchez, sabedor de que Barbón en Asturias e Illa en Cataluña no están por la labor, parece querer lavarse las manos antes de dar el visto bueno a la operacion consultando a ciudadanos, empresarios y otros agentes sociales, con Garamendi, de la CEOE, a favor de la operación. La democracia participativa, que puede estar bien a la hora de decidir si en un país hay pena de muerte o no, si cambiamos de Monarquía a República o si nos salimos de la OTAN, por poner algún ejemplo, no parece lo más indicado para asuntos en los que, creo yo, no todo el mundo tenemos ni conocimientos ni criterios para opinar. Solo le falta a Sánchez hacer una consulta pública para decidir quién es el culpable del apagón de la semana pasada, sabedor también de que la responsabilidad última es de Red Eléctrica, controlada por el Gobierno que él preside, que había sido avisado repetidamente de que lo que pasó podía pasar si no se tomaban medidas. Es por eso que cuando se conoce la noticia de que habrá fondos para la estación intermodal de la Zalia, una de las grandes necesidades para mejorar la competitividad de El Musel, uno no puede más que preguntarse si pasará como con la estación de Gijón, el vial de Jove, el metrotrén y todo lo demás que tenemos pendiente de hacer, que el anuncio de hoy sea solo una declaración de intenciones y que se quede, dentro de un tiempo, durmiendo el sueño de los justos. Invito al gobierno a convocar otra consulta popular para decidir si retoma todos los proyectos pendientes con esta ciudad: ¿qué creen que responderían los gijoneses si se les pregunta sobre ello? También podríamos hacer un referéndum para ver si le hacemos todos una peineta simultanea al propietario de la mano negra que nos pone la pierna encima para que no levantemos cabeza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión