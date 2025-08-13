El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

Crónicas semaneras (I)

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Gijón está en fiestas, con la duda de la presencia este sábado de Morante, prendido por un toro en Pontevedra, y unos Fuegos recluidos en ... Cimavilla por decisión de la Demarcación de Costas, que ve peligroso tirarlos desde Poniente y San Lorenzo. Quizás no les falte razón, porque son miles las personas que se reúnen en esas playas y porque a esa hora hay marea alta, por lo que asumir ese riesgo puede que sea innecesario. Eso sí, como ya desconfiamos de todo, nos queda la duda de qué hubiese pasado si gobernasen otros e hicieran la misma propuesta. Nunca lo sabremos. Más allá de eso, cuando escribo esto aún no he visto a Bonnie Tyler, que actuaba anoche en Poniente, pero sí a los Secretos el pasado viernes. Faltó un poco de 'power' en el sonido, pero no canciones ni gente. Por ahora, de lo mejor de la Semanona, junto a la energía de La Perra Blanco, puro rock and roll en la Plaza Mayor. Que ya saben, la Semana Grande, como la Semana Negra y cualquier otra semana festiva que se precie, dura ahora más de una semana, pero no es plan de cambiarle el nombre. También destaco dos himnos de Asturias que sonaron en la Plaza Mayor. Uno, el que cantó el público siguiendo al guitarrista de Mojinos Escozíos. El otro, el de los artistas, autoridades y patrocinadores, con el público puesto en pie acompañándoles, de la entrega de premios el Concurso de Canción Asturiana de EL COMERCIO, el domingo. Si les Piragües y el Xiringüelu tienen su himno, la Semanona no iba a ser menos. Y les aseguro que, en los cuatro casos, me emociona. Será que soy un sentimental. Gijón está a tope de gente, está el Circo del Sol, el 'Fantasma de la Ópera' en el Jovellanos, la Feria de Muestras vende casi tantos coches como bocatas de calamares –ver la última página del Diario de la Feria de hoy para ampliar información– y las medusas se han retirado al bajar la temperatura del agua. La semana que viene les seguiré informando de si hay más himnos y de si torea Morante. Entre otras cosas.

